Quanto tempo devemos esperar entre acabar de cozinhar e guardar a comida no frigorífico?

Tarefas domésticas que toda a família deve fazer todos os dias antes de sair de casa de manhã

É sabido que consumir comida de um dia para o outro sem que tenha sido refrigerada é uma má ideia, que pode facilmente resultar numa intoxicação alimentar. Por isso, o mais comum é guardar as sobras no frigorífico para que se conservem durante alguns dias sem se estragarem.

A dúvida, porém, costuma ser outra: afinal, qual será a melhor forma de armazenar comida já confecionada? Deve colocá-la no frigorífico ainda quente ou, pelo contrário, esperar que arrefeça? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer qual destas opções é realmente a mais segura.

Antes de mais, é importante perceber porque é essencial refrigerar as sobras. Guardar os alimentos no frigorífico ajuda a travar o desenvolvimento de bactérias nocivas para a saúde, capazes de provocar intoxicações alimentares, explicou ao site o presidente do Departamento de Ciências Alimentares da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos.

Segundo Donald Schaffner, embora seja fundamental colocar as sobras no frigorífico, não é obrigatório fazê-lo imediatamente após saírem da panela. É possível esperar algum tempo – mas não demasiado. De acordo com o especialista, o prazo máximo é de duas horas. Colocar os alimentos no frigorífico logo após serem confecionados não faz grande diferença, uma vez que o tempo de arrefecimento dentro do frigorífico não é muito inferior ao tempo que demorariam a arrefecer à temperatura ambiente.

Existe ainda outra razão para não guardar os alimentos quentes de imediato: a diferença de temperaturas pode danificar os recipientes onde estão armazenados. Se forem de vidro ou mesmo pratos comuns, podem partir-se devido ao choque térmico.

Mas não basta refrigerar rapidamente: a forma como a comida é guardada faz toda a diferença. O ideal é evitar colocar grandes quantidades num único recipiente. Em vez disso, deve distribuir-se a comida em várias porções mais pequenas, espalhadas de modo a não ficarem demasiado altas.

Donald Schaffner sublinha que a velocidade de arrefecimento dos alimentos é proporcional à sua profundidade: quanto mais fina for a camada de comida, mais depressa atinge uma temperatura que impede a proliferação de bactérias. Outra recomendação é não fechar totalmente a tampa enquanto o alimento ainda liberta vapor. Assim que arrefecer, deve então fechar-se bem o recipiente.

Por fim, o especialista aconselha a guardar as sobras na prateleira superior do frigorífico. Isto porque o calor tende a subir e, dessa forma, evita-se que o calor residual aqueça outros alimentos que estejam guardados.