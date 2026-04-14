Guia Repsol: estes são os melhores 120 restaurantes em Portugal (dois deles têm nota máxima)

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O Guia Repsol distinguiu hoje 120 restaurantes em Portugal, atribuindo Sóis a 41 estabelecimentos, com dois deles, ambos no Algarve, a conquistarem a distinção máxima, anunciou a organização, numa cerimónia realizada em Évora.

Pelo segundo ano consecutivo, após um interregno de nove anos, o Guia Repsol celebrou a restauração nacional e as distinções da edição deste ano foram anunciadas durante uma gala que decorreu no Teatro Garcia de Resende, na cidade alentejana.

Os restaurantes Vila Joya, em Albufeira, onde Dieter Koschina lidera a cozinha, e Vista, em Portimão, de João Oliveira, foram distinguidos com três Sóis, passando a existir em Portugal um total de seis com a distinção máxima do Guia Repsol.

Estes estabelecimentos algarvios juntam-se aos premiados na edição passada: Belcanto (Lisboa), de José Avillez; Il Gallo D’Oro (Funchal), de Benoît Sinthon; Ocean (Porches), do chef Hans Neuner, e The Yeatman (Vila Nova de Gaia), de Ricardo Costa.

Com dois Sóis foram agora premiados nove restaurantes, a maioria nas zonas de Lisboa e Porto, constituindo-se como novidade o Palatial, que conquista o primeiro dois Sóis para Braga, e o Desarma, que garante mais um dois Sóis para o Funchal.

Já os 30 restaurantes que receberam um Sol Guia Repsol estão espalhados pelo país, com destaque para o Foco (Leiria), O Calheta (São Miguel, Açores), G Pousada (Bragança), Malhadinha Nova (Beja) e Latitude e Bioma (ambos na Ilha do Pico, Açores).

Há ainda 79 estabelecimentos com o selo “Restaurantes Guia Repsol”, categoria que substituiu os anteriores Recomendados.

Este ano, também foram entregues quatro Sóis Sustentáveis, que distinguem a consciência ambiental na restauração, um para cada categoria: Vista em Lisboa, Mesa de Lemos em Viseu, Ciclo em Lisboa e Pão & Pizza em Alandroal.

No conjunto das duas edições, o Guia Repsol Portugal conta agora com 298 restaurantes, 102 dos quais são Sóis.

O Guia Repsol Portugal pretende promover e reconhecer a gastronomia e o turismo em Portugal, sendo o sistema de classificação feito por especialistas locais, com foco “na cultura, tradição e no potencial gastronómico e turístico do país”.

A cerimónia realizou-se em Portugal entre 1989 e 2016, altura em que a organização decidiu fazer uma pausa “para uma reflexão profunda com vista a adaptar-se às exigências turísticas e gastronómicas dos novos viajantes e comensais”.

Passados nove anos, o Guia Repsol regressou a Portugal, com a edição de 2025 realizada em Santarém, de modo a constituir-se como “um ponto de encontro da comunidade gastronómica portuguesa e interagir com ela para crescer”.