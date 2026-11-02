Guillaume Lalung eterniza na pele o amor que o une a Rita Pereira com tatuagens carregadas de significado

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Guillaume Lalung voltou a eternizar os filhos na pele. O companheiro de Rita Pereira mostrou, através de uma partilha de um amigo tatuador, as novas tatuagens que fez nas mãos, onde é possível identificar três figuras que representam as crianças.

O resultado não passou despercebido e esconde uma história carregada de significado. Duas das figuras são masculinas e uma é feminina, numa representação dos filhos de Guillaume, que decidiu levar consigo uma recordação permanente das pessoas mais importantes da sua vida.

Foi o tatuador e amigo do empresário francês quem revelou os novos desenhos nas redes sociais, partilhando imagens do trabalho realizado e explicando a ligação especial que existe entre ambos.

«Já faz anos que nos tatuamos mutuamente e fizemos de tudo um pouco juntos. Projetos grandes no peito, nas costas, nos braços... e agora estas pequenas tatuagens que, no caso dele, acabaram a tornar-se algumas das mais especiais», começou por escrever.

O profissional revelou ainda que as novas tatuagens fazem parte de um conjunto de trabalhos dedicados aos filhos de Guillaume. «Estamos a trabalhar em várias peças dedicadas aos filhos dele, cada uma com seu próprio significado, e é muito especial fazer parte disto», acrescentou.

E deixou uma reflexão que resume a importância deste gesto: «No fim das contas, as maiores tatuagens não são necessariamente as que têm as maiores histórias por trás delas. Às vezes, as mais pequenas significam tudo».

Uma mensagem que não deixou Guillaume Lalung indiferente. O companheiro de Rita Pereira fez questão de agradecer publicamente ao amigo, destacando a forma como este consegue transformar as suas ideias em verdadeiras obras de arte.

«Adoro a forma como entendes e compartilhas a minha criatividade através da tua arte. Sabes ouvir-me, dar vida às minhas ideias e sempre adicionar sempre o teu toque pessoal», respondeu.

«Essa combinação torna cada peça única e perfeita aos meus olhos. Tenho muito orgulho de usar a tua arte na minha pele e mostrá-la ao mundo. Obrigada por tudo!», acrescentou.

Apesar de pequenas, as tatuagens têm, assim, um significado que vai muito além da estética. São uma homenagem aos filhos e uma forma de Guillaume manter sempre presentes na pele aqueles que ocupam um lugar central na sua vida.

Recorde-se que Guillaume Lalung mantém uma relação com Rita Pereira, com quem tem dois filhos, Lonô e Lowê. O companheiro da atriz é ainda pai de Luan, fruto de um relacionamento anterior.

A partilha do tatuador acabou por revelar mais um lado da ligação de Guillaume à família e a importância que a paternidade tem para si. Afinal, como o próprio amigo tão bem resumiu, há tatuagens cujo verdadeiro tamanho não se mede em centímetros, mas na história e no amor que carregam.