Dois quartos, casa de banho e alpendre coberto por 15 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação

Trabalhou durante 49 anos, mas acabou a viver numa carrinha: "Nunca pensei que teria de me preocupar onde vou dormir"

Casa nova com dois quartos e terraço por 19 mil euros: espanhóis rendidos a esta habitação

Invadiu 4 centímetros do terreno do vizinho ao construir a casa. Agora vai ter de pagar 20 meses de renda

A Amazon tem à venda uma casa pré-fabricada com 3 quartos e 2 casas de banho por menos de 8.000 euros

Ter uma segunda habitação para desfrutar das férias de verão continua a ser o sonho de muitas famílias. No entanto, com o aumento do preço das casas, as construções pré-fabricadas têm vindo a ganhar cada vez mais adeptos, graças aos preços mais acessíveis e à rapidez de instalação. De acordo com o site Noticias Trabajo, existe um modelo em madeira, que está atualmente com um desconto de 15.875 euros.

Trata-se da Slat, uma casa pré-fabricada da Hobycasa, com 70 metros quadrados de área útil, pensada para servir como habitação permanente ou casa de férias.

Dois quartos, casa de banho e um amplo alpendre

Com dimensões exteriores de 11,90 metros por 8,08 metros, a casa foi concebida para oferecer uma distribuição funcional e adaptável às necessidades de cada proprietário.

Segundo a marca, o modelo pode incluir dois quartos, uma casa de banho, uma ampla sala em conceito aberto com mais de 30 metros quadrados e uma divisão adicional com cerca de sete metros quadrados, que pode ser utilizada como cozinha, escritório, quarto ou até uma segunda casa de banho.

No exterior, destaca-se o alpendre coberto, ideal para refeições ao ar livre, momentos de descanso ou para aproveitar as noites de verão.

Construída em madeira nórdica

A habitação é construída em madeira nórdica, recorrendo a um sistema de encaixe macho e fêmea, uma solução frequentemente utilizada neste tipo de construções devido à sua resistência e facilidade de montagem.

Atenção às licenças

Antes de avançar com a compra de uma casa pré-fabricada, importa recordar que a instalação deste tipo de habitações está sujeita à legislação em vigor. As autorizações necessárias dependem do município onde será colocada e das características da construção.

A instalação sem as respetivas licenças poderá dar origem a processos de contraordenação e, em alguns casos, até à demolição da habitação.

Atualmente, este modelo encontra-se em promoção, com um desconto de 15.875 euros, tornando-se uma opção para quem procura uma casa de férias espaçosa, em madeira e com um preço mais competitivo.