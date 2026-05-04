Habitação grátis com internet: aldeia espanhola procura 40 pessoas para lá viverem

A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

Aldeia à venda pelo valor de dois apartamentos em Lisboa. Tem dezenas de casas, restaurante e praia fluvial

Há uma aldeia fantasma em Portugal que foi usada para contrabando na II Guerra Mundial. Está à venda por 9 milhões

No interior de Espanha, uma pequena aldeia está a tentar travar o despovoamento com uma proposta pouco habitual: oferecer habitação gratuita e acesso a internet a quem esteja disposto a mudar-se para lá viver.

De acordo com o site El Cronista, a iniciativa vem de Arenillas, uma localidade com cerca de 40 habitantes, situada na província de Soria, uma das mais afetadas pela chamada “Espanha Vazia”, fenómeno que tem levado ao abandono progressivo de várias zonas rurais.

O plano passa pela disponibilização de sete apartamentos totalmente equipados, sem custos de renda, com o objetivo de facilitar a chegada de novos residentes, sobretudo famílias.

Para além da habitação, a aldeia aposta também na conectividade, com acesso a internet de fibra ótica, pensada para trabalhadores remotos e nómadas digitais.

A proposta inclui ainda oportunidades de trabalho locais, nomeadamente na gestão do bar da aldeia e do centro comunitário, dois espaços considerados essenciais para a vida social da comunidade.

O objetivo principal é atrair famílias com crianças, de forma a garantir a continuidade da aldeia a longo prazo. Apesar da dimensão reduzida da localidade, as crianças podem frequentar a escola em Berlanga de Duero, a cerca de 20 quilómetros, com transporte assegurado.

Os interessados têm de apresentar uma candidatura formal, explicando o seu projeto de vida e de que forma podem contribuir para a comunidade, sendo o processo de seleção descrito como criterioso. Saiba tudo aqui.