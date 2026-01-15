Facebook Instagram

Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno

Há 1h e 26min
Foto: freepik
Uma reformada britânica de 77 anos enfrenta a possibilidade de perder a casa onde vive, totalmente paga e avaliada em quase meio milhão de euros, depois de uma longa batalha judicial com a vizinha por uma estreita faixa de terreno de apenas 30 centímetros. Após seis anos de processos, a justiça determinou que a idosa pague uma dívida de 132 mil euros em custos judiciais, o que poderá obrigá-la a vender o imóvel para saldar o valor em causa.

Segundo avança o site Noticias Trabajo, o conflito começou quando a vizinha, de 64 anos, alterou a vedação que separava as duas propriedades. A reformada alegou que a nova cerca foi colocada dentro do seu terreno, retirando-lhe parte da parcela, e decidiu agir para recuperar o espaço. O desentendimento acabou por escalar para uma disputa legal prolongada, marcada por acusações mútuas e sucessivos recursos em tribunal.

Inicialmente, os custos do processo rondavam os 16 mil euros, mas foram aumentando ao longo dos anos até ultrapassarem os 132 mil. No final, o tribunal deu razão à vizinha e ordenou o pagamento da dívida. Sem poupanças suficientes, a venda da casa surge como a única forma de cumprir a decisão judicial.

Apesar disso, a reformada garante que não pretende abandonar a habitação, afirmando que a casa está paga e que apenas defendeu o que considerava ser seu. O prazo para desocupar o imóvel já terminou, mas a idosa continua no local, vivendo com receio de uma intervenção das autoridades.

Do outro lado, a vizinha afirma estar a viver uma situação angustiante e teme que a sentença nunca venha a ser executada. Segundo a sua defesa, a venda do imóvel permitiria à reformada saldar a dívida e adquirir outra casa, algo que a idosa rejeita, mantendo a promessa de lutar até às últimas consequências.

