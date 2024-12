Habitação: Pouca oferta dificulta descida dos preços

O preço das casas praticamente duplicou nos últimos sete anos, em Portugal. Quem o diz é a Comissão Europeia no mais recente relatório de monitorização pós-programa de assistência financeira, que reúne informação até ao dia 31 de outubro de 2024.

A tendência de subida é, aliás, transversal a toda a União Europeia. Os dados do House Price Index mostram que, entre 2015 e 2023, os preços da habitação aumentaram em média 48%.

Em Portugal, um dos motivos prende-se com a falta de oferta e o aumento dos preços de construção.

Descida dos preços é improvável

O valor das casas em Portugal tem, neste momento, tendência a continuar a aumentar. De acordo com a Comissão Europeia, a procura está em níveis que a oferta não consegue acompanhar. Ora, já nos diz a lei da oferta e da procura que quando a procura é superior à oferta, a tendência é de que os preços aumentem.

Além disso, o aumento dos custos de construção e a falta de mão-de-obra também contribuem para o cenário que se vive.

Um dos problemas, diz o relatório, é que o aumento dos preços das casas "não é acompanhado por um crescimento proporcional dos rendimentos das famílias", o que contribuiu para agravar os problemas de acesso a habitação.

Por fim, a "forte presença no mercado de proprietários e compradores não residentes" é igualmente um dos fatores que leva a que seja difícil assistir a descidas nos tempos mais próximos.

Um mercado imobiliário resiliente

O mercado imobiliário português tem-se mostrado resiliente e parte da explicação está no rácio LTV relativamente baixo praticado pelos bancos. Dizem as regras do Banco de Portugal que não pode ser superior a 90% do menor valor entre a aquisição e a avaliação do imóvel.

O que a Comissão Europeia diz é que "apenas 6% dos empréstimos têm um rácio superior a 80%", o que permite aos bancos "estarem bem preparados para lidarem com eventuais quedas dos preços no mercado imobiliário sem sofrerem perdas significativas". No entanto, como vimos, essas quedas são improváveis atualmente.

Montante de empréstimos recuperou em 2024

Em 2022 e 2023 o montante de empréstimos à habitação diminuiu em Portugal devido ao aumento do custo dos créditos. De facto, esses foram dois anos em que assistimos a várias subidas dos juros por parte do Banco Central Europeu (BCE), que colocou a taxa diretora nos 4%.

Só a meio de 2024 voltou a haver cortes e o montante de empréstimos começou a recuperar: atingiu os 100,8 mil milhões de euros em setembro, o maior valor desde fevereiro de 2015.

Apesar da "relativa estabilidade" observada atualmente no mercado imobiliário português, este "continua suscetível a flutuações económicas que podem impactar o preço das casas, tais como recessões, mexidas das taxas de juro e alterações no emprego".

Por isso mesmo, a Comissão Europeia diz que merece "continuar a ser acompanhado de perto".