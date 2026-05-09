Subida de juros: Saiba como pode baixar a prestação da casa

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A subida das taxas de juro já se faz sentir nas prestações do crédito habitação de muitas famílias, que procuram formas de reduzir este impacto. As opções são várias e escolher umas em detrimento de outras vai depender das condições dos créditos e da situação financeira de cada um. Veja, de seguida, algumas soluções para reduzir a prestação da casa.

Renegociar o crédito pode ajudar a baixar a prestação

Uma das primeiras soluções a considerar é a renegociação do crédito com o banco. Baixar o spread, alterar o tipo de taxa de juro contratada ou aumentar o prazo do empréstimo são algumas das opções possíveis.

A redução do spread, isto é, a margem de lucro do banco sobre o dinheiro que lhe está a emprestar, é uma das formas mais habituais de renegociar o crédito habitação. Um corte, mesmo que pequeno, pode ter impacto direto na prestação mensal.

Também o tipo de taxa que tem contratada (variável, fixa ou mista) pode ser revista, de maneira a aliviar a prestação. Nos últimos anos, muitos consumidores têm optado pela taxa mista, que combina um período inicial com taxa fixa e, depois, uma taxa variável. Esta alternativa oferece maior previsibilidade no curto prazo, protegendo-o de novas subidas da Euribor, pelo menos, enquanto durar a fixação da taxa. Atualmente, as taxas de juro dos créditos com taxa mista ainda são, tendencialmente, mais baixas.

Outra forma de baixar a prestação é prolongar o prazo do empréstimo. Ao diluir o capital por mais anos, o valor mensal diminui, proporcionando algum alívio imediato. Mas esta opção tem uma desvantagem: implica pagar mais juros ao longo do tempo, tornando o crédito mais caro no total.

Amortizar reduz a prestação e o custo total do crédito

Neste caso, as vantagens são inequívocas: se tiver poupanças disponíveis para amortizar parcialmente o crédito habitação, não só baixa a prestação mensal como o total de juros a pagar pelo financiamento.

Ainda assim, é essencial que a amortização não o deixe sem quaisquer poupanças. Manter um fundo de emergência, com um montante equivalente a cerca de seis meses de despesas fixas, para usar em situações de aperto, é uma das regras de ouro das finanças pessoais.

O seu banco não renegoceia? Procure outro

Se a renegociação com o seu banco não der frutos, deverá ponderar a transferência do crédito para outra instituição bancária. Apesar de implicar algumas burocracias – na prática, estará a fazer um novo crédito - as condições oferecidas pela concorrência podem ser o que precisa para pagar menos todos os meses.

Em muitos casos, os bancos de destino assumem os custos associados a esta mudança.

A melhor estratégia é ser proativo

Como vimos, baixar a prestação da casa não depende de uma solução única. Por isso, é importante que esteja atento ao mercado, que compare propostas e que seja proativo na busca de alternativas. Esta é a melhor forma de tentar atenuar o impacto da subida das taxas de juro no seu orçamento familiar.