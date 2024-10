Saúde: os quatro piores hábitos que as pessoas com mais de 60 anos podem ter

Os hábitos saudáveis estão na ordem do dia e a longevidade é hoje uma preocupação para a maioria das pessoas. Viver mais e melhor, com mais qualidade de vida e mais saúde, é um objetivo perseguido por todos nós. Por isso, e focando nas pessoas com mais de 60 anos, saiba que há quatro hábitos que de forma silenciosa prejudicam a saúde.

Nesta idade, é natural que surja uma diminuição gradual na força e resistência, tornando-se necessário redobrar os cuidados com a saúde. Embora uma alimentação equilibrada e exercício regular sejam fundamentais, há hábitos que podem minar os esforços para manter uma boa saúde. Não se trata apenas de vícios claramente nocivos como o consumo de álcool ou tabaco, mas de pequenos detalhes do quotidiano que podem dificultar o processo de envelhecimento e afetar a qualidade de vida.

Um dos hábitos mais prejudiciais é levar uma vida excessivamente sedentária. Este problema pode ser facilmente corrigido com simples mudanças, como caminhar com mais frequência ou optar pelas escadas em vez do elevador, mesmo que isso exija algum esforço adicional. No entanto, no que diz respeito à alimentação e nutrição, existem outros aspetos que merecem atenção:

Ingestão insuficiente de proteínas

De acordo com especialistas consultados pela revista 'Eat This Not That', um dos erros mais comuns é a ingestão insuficiente de proteínas. A ingestão adequada de proteína "ajuda a manter a massa e força muscular, a saúde óssea, e é uma das melhores formas de ajudar com seus esforços na perda de peso", como explica Courtney D'Angelo, médica e nutricionista, citada pelo mesmo site.

Esta necessidade torna-se ainda mais vincada com o avançar da idade, pois perde-se mais massa muscular. Para colmatar esta lacuna, recomenda-se a inclusão de alimentos ricos em proteínas na dieta, como ovos, salmão e carnes magras grelhadas.

Hidratação inadequada

Outro hábito potencialmente perigoso é a ingestão insuficiente de água. "À medida que envelhece, a sensação de sede tende a diminuir. Por isso, as pessoas mais velhas tendem a desidratar mais que os jovens", explicou Lisa Young, especialista em dietética e nutrição, explicou à revista 'Eat This Not That'.

Refeições em horários irregulares

Fazer refeições em horários irregulares é outro hábito que pode passar despercebido, mas que acarreta riscos para a saúde. Este comportamento pode perturbar os padrões de sono e aumentar o risco de insónia, comprometendo a capacidade de regeneração do corpo e da mente durante o descanso noturno. Lisa Young adverte: "Comer fora de horas e em excesso associa-se com aumentos repentinos de peso, maiores flutuações de açúcar no sangue e com isso aumenta a probabilidade de sofrer diabetes".

Dieta pobre em fibras

A falta de fibra na dieta é um erro alimentar que não deve ser desvalorizado. A nutricionista Kara Landau, consultada para o mesmo artigo, recomenda: "Assegure-se de incluir fibra na sua dieta para nutrir as bactérias benéficas que vivem no seu intestino e assim melhorar a absorção de nutrientes, reduzir a inflamação e ter mais energia". A inclusão de leguminosas, vegetais de folha verde e pão integral na alimentação diária pode ser uma forma simples e eficaz de aumentar a ingestão de fibras.

