Jornalista supera cancro aos 66 anos e revela os hábitos que transformaram a sua vida

Este é dia a dia desta jornalista depois de ter vencido o cancro
IOL
Há 2h e 13min
Após superar um cancro do cólon, a jornalista Julia Otero, 66 anos, redefiniu a sua vida e hábitos diários, transformando a saúde numa prioridade absoluta. A rotina da profissional inclui caminhadas diárias de 6 a 8 km, alimentação controlada ao milímetro e horários rígidos, seguindo as recomendações do seu oncologista para estimular o sistema imunitário e recuperar forças.

Em declarações ao jornal El Español, a jornalista contou: “Levanto-me às cinco da manhã e cada dia caminho 8 quilómetros pelo meu cancro”. Para além das caminhadas, a profissional adapta as refeições às limitações causadas pela cirurgia intestinal, optando por porções pequenas e digestão lenta, garantindo que o corpo recebe os nutrientes de forma adequada.

Para Julia Otero, o exercício tornou-se uma verdadeira “medicina”: caminhadas diárias integradas na agenda, rigor no sono e refeições equilibradas ajudam-na a manter energia e saúde. “É preciso cuidar do sistema imunitário, comer bem e respeitar as horas de descanso e sono”, explica.

O refúgio da jornalista é a sua casa em Monforte, na Galiza, onde cultiva árvores e plantas e encontra tranquilidade na natureza. Paralelamente, mantém interesses culturais, como a leitura e a música, e partilha o dia-a-dia com a sua cadela Frida, companheira nos passeios e momentos de lazer.

 

