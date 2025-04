Lutou durante anos contra a infertilidade. Morreu ao dar à luz o primeiro filho

A notícia foi confirmada pelo seu marido, Matthew Okula, através de uma emocionante publicação nas redes sociais: "É com o coração mais pesado que partilho a devastadora notícia do falecimento inesperado da minha linda esposa, Hailey Marie Okula, devido a complicações do parto. Palavras não conseguem transmitir a profundidade da perda que sinto. Hailey foi mais do que eu alguma vez poderia ter sonhado numa esposa e companheira. Ela era linda, inteligente, trabalhadora, apaixonada, confiável e, acima de tudo, incrivelmente leal. Durante quase 13 anos, esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, amando-me infinitamente, mesmo quando eu me sentia indigno desse amor. Ela era tudo para mim."

Hailey, que falava abertamente sobre a sua jornada de gravidez e as dificuldades que o casal enfrentou com a infertilidade, partilhava a sua experiência com os seus seguidores. "Palavras não conseguem descrever o quanto queríamos ser pais", escreveu Matthew, que é bombeiro do Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), numa homenagem comovente no Instagram.

Na terça-feira, 1 de abril, Matthew anunciou a trágica perda na conta de Hailey, que contava com mais de 420 mil seguidores.

Matthew também acrescentou: "Depois de anos de dificuldades com a infertilidade e um longo e desafiador processo de FIV, ficámos imensamente felizes por estar à espera de Crew."

Infelizmente, minutos após dar à luz o seu filho, Hailey sofreu uma paragem cardíaca, de acordo com a Fox 11 Los Angeles.

Em declarações à estação, Matthew, visivelmente emocionado, segurava o pequeno Crew ao colo e expressava a imensidão da perda. "Ela queria ser mãe de uma forma incrível", disse.

A comunidade de enfermagem, amigos e seguidores lamentam profundamente a perda de Hailey Okula, lembrando-a como uma mulher dedicada, amorosa e inspiradora. O seu legado continuará através do impacto que teve na vida de muitos profissionais de saúde e do amor incondicional que deixou para o seu filho e marido.