Adolescente perde parte do intestino depois de comer um hambúrguer. Tinha arame da escova de lavar o grelhador

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Um jovem teve de ser operado de urgência depois de comer um hamburguer e acabou a ter de retirar uma parte do intestino. O caso aconteceu no início do mês de julho, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, e deixou a população em alerta.

Segundo revela o New York Post, Noah Walden ingeriu acidentalmente uma cerda de metal da escova de limpar os grelhadores, durante um churrasco comunitário que aconteceu no Memorial Day, no Stillwater. Os sintomas não foram imediatos mas, uma semana depois, essa mesma cerda acabou por lhe perfurar o intestino.

"Comi dois hambúrgueres e acho que um deles tinha a cerda da grelha e eu a engoli. Um dia levantei-me e não me consegui deitar de novo, a dor era insuportável", disse, em entrevista ao CBS News.

Segundo a mesma publicação, a equipa médica precisou de remover uma parte significativa do intestino, o que exigiu uma incisão de cerca de 15 centímetros na zona abdominal.