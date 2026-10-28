Harry Kane ganhou a Bola de Ouro, mas a maior vitória da sua vida começou na infância "por culpa" de David Beckham

Conheceram-se na escola, muito antes de o futebolista se tornar uma estrela mundial. Na noite mais importante da carreira, o avançado inglês fez questão de agradecer a Katie Goodland e deixou uma declaração de amor que emocionou os presentes. Há ainda uma fotografia da infância dos dois com David Beckham que ajuda a contar esta história.

Harry Kane viveu uma das noites mais marcantes da carreira ao conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas houve alguém que mereceu um lugar especial no seu discurso: a mulher, Katie Goodland, que o conhece desde criança e o acompanha muito antes da fama, dos grandes estádios e dos troféus.

Na cerimónia realizada a 26 de outubro, em Londres, o avançado do Bayern Munique fez questão de agradecer à companheira de uma vida, sublinhando o papel que teve no percurso que o levou a conquistar o mais prestigiado prémio individual do futebol masculino.

«À minha mulher, Kate, a minha melhor amiga. Passámos por altos e baixos. És a minha maior apoiante», afirmou o internacional inglês, num dos momentos mais pessoais do discurso de agradecimento.

Kane foi ainda mais longe ao admitir que sentiu que a mulher desejava tanto aquela conquista como ele próprio. A espera pelo anúncio do vencedor, confessou, tinha sido particularmente difícil para Katie.

«Aqui está. Conseguimos!», declarou, numa mensagem que transformou a conquista individual numa celebração a dois.

Uma história de amor que começou antes da fama

Muito antes de Harry Kane se tornar capitão da seleção inglesa e uma das figuras de destaque do futebol internacional, já Katie Goodland fazia parte da sua vida.

Os dois conheceram-se na infância, quando frequentavam a mesma escola em Chingford, no leste de Londres. A amizade nasceu numa altura em que o futuro futebolista ainda estava longe de imaginar a dimensão que a carreira viria a alcançar.

A relação amorosa surgiu mais tarde, durante a adolescência. O casal ficou noivo em 2017, durante umas férias nas Bahamas, e casou-se em junho de 2019.

Ao longo dos anos, Katie acompanhou as diferentes etapas do percurso de Kane, incluindo os momentos mais difíceis e as mudanças que marcaram a carreira do avançado.

O próprio futebolista já tinha destacado a importância de ter ao seu lado alguém que o conhecia antes de se tornar uma figura pública. Em declarações anteriores, explicou que a mulher acompanhou toda a sua evolução profissional.

É precisamente essa história, construída longe dos holofotes antes de chegar à ribalta, que torna a declaração feita na noite da Bola de Ouro especialmente significativa.

A fotografia com David Beckham que guarda uma memória especial

Há ainda um pormenor curioso que ajuda a perceber há quanto tempo os caminhos de Harry Kane e Katie Goodland estão ligados.

Em 2005, quando ainda eram crianças, os dois participaram num evento relacionado com a inauguração da academia de futebol de David Beckham, em Londres. Uma fotografia desse dia viria a tornar-se uma recordação especial para o casal.

A imagem mostra Kane junto do antigo internacional inglês, numa iniciativa que reuniu jovens ligados à escola frequentada por Beckham. Katie estava também entre os alunos convidados.

Foi o próprio Harry Kane quem recordou o episódio numa entrevista publicada pela seleção inglesa, explicando que a rapariga que aparece ao lado de Beckham na fotografia é, precisamente, a mulher.

«A rapariga ao lado dele é, na verdade, a minha mulher, porque andámos na mesma escola», contou o futebolista, recordando a surpresa de ter participado naquele encontro.

A fotografia tem hoje um significado diferente. Na altura, Kane era apenas um jovem apaixonado pelo futebol que teve a oportunidade de conhecer um dos seus ídolos. Anos depois, tornou-se uma estrela mundial e conquistou a Bola de Ouro, enquanto a rapariga que partilhou aquele momento continuava a fazer parte da sua vida.

«Sacrificas-te para me ajudares a concretizar os meus sonhos»

No discurso de agradecimento, Kane fez questão de reconhecer que o percurso até ao topo não foi construído apenas dentro das quatro linhas.

Dirigindo-se à mulher, o avançado agradeceu-lhe o apoio e os sacrifícios feitos ao longo dos anos para o ajudar a alcançar os seus objetivos.

«Queres sempre o melhor para mim, sacrificas-te para me ajudares a concretizar os meus sonhos e sei que também são os teus sonhos», afirmou.

O futebolista acrescentou que não teria sido possível chegar àquele momento sem Katie, deixando claro que via o prémio como uma conquista partilhada com a família.

«Este é um troféu que celebramos juntos, não apenas eu. Somos eu e tu, é toda a família e toda a equipa próxima que temos à nossa volta», declarou.

Kane agradeceu também aos quatro filhos, Ivy, Vivienne, Louis e Henry, que acompanhavam a cerimónia à distância. O jogador reconheceu que a conquista tinha um significado especial para a família e afirmou querer continuar a ser um exemplo de dedicação, trabalho e perseverança para as crianças.

Uma Bola de Ouro com significado especial

A conquista de Harry Kane teve também um peso histórico. O avançado tornou-se o primeiro futebolista inglês a vencer a Bola de Ouro masculina desde Michael Owen, em 2001.

O prémio reconheceu uma temporada de grande produtividade ao serviço do Bayern Munique e da seleção inglesa. Segundo a UEFA, Kane marcou 73 golos em todas as competições na época de 2025/26, ajudando o clube alemão a conquistar vários títulos nacionais.

Na noite em que recebeu uma das maiores distinções do futebol, o jogador não esqueceu, porém, as pessoas que estiveram presentes muito antes de os resultados e os troféus chegarem.

Katie Goodland não foi apenas a mulher que o acompanhou na cerimónia. Foi também a amiga de infância que conheceu o jovem que sonhava jogar futebol, antes de o mundo inteiro passar a conhecer o nome Harry Kane. E esse é o detalhe mais comovente desta história: quando o futebolista alcançou o topo, fez questão de recordar quem já estava ao seu lado muito antes de a fama chegar.