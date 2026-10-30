Chuteiras revestidas a ouro e uma joia exclusiva: Harry Kane recebe o presente mais extravagante de sempre após vencer a Bola de Ouro (Vídeo)

Fonte: Skechers

Há prémios que ficam gravados na história do futebol e há homenagens que procuram estar à altura de uma época irrepetível. Depois de conquistar a Bola de Ouro de 2026, Harry Kane recebeu uma distinção muito especial da Skechers: umas chuteiras únicas revestidas a folha de ouro de 24 quilates, criadas para assinalar os 73 golos que marcou ao longo da temporada.

Mas esta edição de luxo não fica por aqui. A marca decidiu transformar cada golo do avançado inglês numa peça de coleção e vai lançar apenas 73 pares das chuteiras «Mark of Greatness», uma edição limitada em branco e dourado. A regra é simples: um par por cada golo marcado pelo futebolista do Bayern de Munique.

O lançamento aconteceu esta sexta-feira, 30 de outubro, às 9h00 (hora de Lisboa), através de quatro parceiros de retalho especializados: Pro, 11TeamSport, Unisport e Soccer.com. Uma edição pensada para colecionadores e fãs do futebolista, cuja quantidade limitada promete tornar cada par ainda mais exclusivo.

Uma chuteira de ouro verdadeiro criada exclusivamente para Harry Kane

O elemento mais extraordinário desta homenagem é a chuteira feita especialmente para Harry Kane. Ao contrário dos modelos destinados ao público, esta peça única foi revestida a folha de ouro de 24 quilates, numa criação personalizada que assinala a temporada mais produtiva da carreira do avançado.

A edição especial «Mark of Greatness» apresenta uma combinação de branco e dourado e recupera a identidade visual da homenagem. Os detalhes dourados remetem para a conquista individual do futebolista e para os 73 golos que justificaram a criação desta coleção.

A Skechers não se ficou, contudo, pelo equipamento desportivo. A marca quis transformar o gesto mais reconhecível de Kane, a sua celebração de golo, num objeto de joalharia exclusivo.

Um anel de sinete feito à mão por uma joalharia inglesa com mais de 200 anos

Para completar a homenagem, foi criado um anel de sinete em ouro, feito à mão e concebido exclusivamente para Harry Kane. A peça foi encomendada à Deakin & Francis, uma casa de joalharia inglesa fundada em 1786 e conhecida pela tradição artesanal que atravessa sete gerações.

O anel apresenta o emblema «Mark of Greatness» gravado e o número 73 nas laterais, numa referência direta aos golos que marcaram a temporada do futebolista.

O símbolo criado para a ocasião tem também uma identidade própria: um leão a segurar uma chave, na qual surge o número 73, acompanhado pelas iniciais do jogador. Um detalhe que transforma a homenagem numa peça personalizada, pensada para assinalar um momento específico da carreira de Kane.

A escolha da Deakin & Francis acrescenta uma dimensão de tradição e exclusividade à iniciativa. Fundada em Birmingham, em plena Revolução Industrial, a joalharia continua a trabalhar a partir da sua histórica oficina e mantém técnicas de produção artesanal transmitidas ao longo de gerações.

73 golos, uma Bola de Ouro e uma temporada para a história

A homenagem da Skechers celebra uma época extraordinária para Harry Kane. O avançado marcou 73 golos em 65 jogos pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa durante a temporada 2025/26, números que ajudaram a consolidar a sua conquista da Bola de Ouro de 2026.

O futebolista tornou-se o primeiro inglês a receber o prémio desde Michael Owen, em 2001. Além da distinção individual, Kane terminou pela terceira vez consecutiva como melhor marcador da Bundesliga e conquistou títulos nacionais com o Bayern.

É precisamente esse percurso que a coleção «Mark of Greatness» pretende eternizar. Cada um dos 73 pares representa um golo, enquanto a chuteira revestida a ouro e o anel personalizado assinalam o reconhecimento individual alcançado pelo avançado.

Um livro de coleção acompanha cada par

A edição limitada inclui ainda uma publicação comemorativa de colecionador, apresentada numa capa dourada com o emblema «Mark of Greatness».

O livro percorre os momentos mais importantes da temporada de Kane, documentando os golos, as chuteiras utilizadas e os detalhes da campanha que culminou na conquista da Bola de Ouro. A publicação acompanha cada uma das 73 caixas, tornando-se parte integrante desta edição especial.

Mais do que lançar umas chuteiras com uma nova combinação de cores, a Skechers construiu uma homenagem em torno de um número: 73. Uma chuteira única revestida a ouro verdadeiro, um anel artesanal e apenas 73 pares disponíveis para os fãs assinalam uma temporada que colocou Harry Kane entre os grandes nomes da história do futebol.