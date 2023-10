Harry e Meghan estiveram "escondidos" nesta região portuguesa para umas férias secretas

Meghan Markle e o Príncipe Harry estiveram na Alemanha para participar na 6.ª edição dos Jogos Invictus, mas antes de regressarem aos Estados Unidos fizeram uma viagem secreta a Portugal, como avançou em exclusivo a revista Nova Gente, numa informação que teve eco na imprensa internacional, tendo sido citada pela revista People.

O casal terá estado em Melides, no Alentejo, muito provavelmente com a prima do duque, a princesa Eugenie, que reside naquela região, depois de o marido, Jack Brooksbank , ter iniciado um novo emprego no nosso país.

A visita foi tão discreta que não há registo de comentários de habitantes daquela região que tenham notado a presença do casal, como atestou o apresentador Zé Lopes, no programa Dois às 10, transmitido na TVI.