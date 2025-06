Havaianas por menos de 12 euros? Sim, encontrámos

Este artigo pode conter links afiliados*

Todos os verões têm os seus protagonistas — e nos pés, não há dúvidas: as Havaianas Top Brasil continuam a ser um ícone da estação. Com o modelo original agora disponível a partir de 11,96€ na Amazon (dependendo da cor e tamanho), este clássico unissexo volta a marcar presença tanto na praia como na cidade. E se o calor ainda agora começou, este pode ser o melhor momento para garantir as suas — sem filas, sem stress e com entrega grátis incluída.

Disponíveis em cores como branco, azul, preto, cinzento e azul-marinho, as Havaianas adaptam-se a qualquer estilo de verão. A construção 100% em borracha garante uma sola antiderrapante, ideal para passeios à beira-mar, churrascos ou até para estar em casa com os pés ao fresco. Um detalhe icónico? A bandeira do Brasil bordada nas tiras, um toque visual reconhecível em qualquer parte do mundo. Com tamanhos que vão do 33 ao 46, há literalmente um par para todos.

Adquira o seu par de Havaianas aqui

Com mais de 5 mil avaliações positivas e uma classificação superior a 90% de satisfação, este modelo não precisa de grandes apresentações. “São os únicos chinelos que não escorregam, mesmo com uso intenso”, destaca uma utilizadora nas avaliações da amazon. Outros elogiam o envio rápido e as semelhanças às fotografias online: “Produto corresponde exatamente ao que prometem, entrega rápida e em bom estado”, escreveu outro consumidor. E como resume uma outra compradora: “Excelente! Embalagem original e envio rápido.” Uma compra segura, acessível e pronta a acompanhar cada passo do seu verão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.