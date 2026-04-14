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Havaianas Drak brown
Havaianas Drak brown

Preço de saldo antes do calor: As Havaianas unissexo que toda a gente quer estão a 10€
IOL
Hoje às 12:39

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Se quer evitar os preços inflacionados de junho, esta é a altura ideal para garantir as suas Havaianas por apenas 10€

Já não falta assim tanto para o verão e a verdade é que esperar pelo calor para renovar os básicos significa, quase sempre, pagar o dobro. Se há um essencial que nunca sai de moda e que desaparece das lojas assim que os termómetros sobem, são as Havaianas Top Color. Este modelo, conhecido pela sua estética minimalista e elegante na cor Dark Brown, está agora com um desconto de 41%, custando apenas 10,82€. É a altura ideal para garantir o par mais vendido do mercado por um preço que raramente se encontra fora de época.

A qualidade destas sandálias é validada por mais de 3 mil avaliações, com muitos utilizadores a destacarem a durabilidade e o conforto imediato. “Boas como descrito” e “extremamente confortáveis, não magoam ao usar” são alguns dos comentários de quem já aproveitou a promoção. Além de serem feitas com borracha resistente e sola antideslizante, estas Havaianas são produzidas de forma sustentável, sendo a escolha perfeita para quem procura um calçado prático, mas com um toque sofisticado para a praia ou piscina.

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Sendo o n.º 1 de vendas em sandálias, e com mais de 100 unidades compradas no último mês, a urgência é real: os tamanhos mais procurados costumam esgotar mal o preço desce para os 10€. Um detalhe importante partilhado por vários compradores é a questão do tamanho, que pode ser ligeiramente justo, por isso recomenda-se espreitar a tabela de medidas antes de fechar o carrinho. Se quer poupar e garantir que o seu verão começa com o pé direito, esta é a oportunidade que não deve deixar escapar.

Compre as Havaianas na Amazon por 10,82€ 

havaianas dark brown

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