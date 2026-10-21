Helena Coelho limpa o aparelho dos dentes com este equipamento que também serve para joias

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Sabemos que os alinhadores transparentes, como os famosos Invisalign, vieram mudar o mundo da ortodontia. Hoje é possível corrigir os dentes sem que se note e, melhor ainda, acabou o desconforto à hora das refeições, porque basta retirá-los para comer (quem já usou aparelho tradicional sabe bem do que estamos a falar). Mas há um senão: mantê-los bem limpos todos os dias nem sempre é fácil. Foi por isso que, quando vimos a partilha da influencer portuguesa Helena Coelho, não resistimos a contá-la aos leitores.

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Trata-se de um equipamento que funciona com ultrassons, vibrações tão rápidas que formam pequenas bolhas na água e conseguem limpar os cantos onde a escova não chega. Basta encher o depósito, colocar os alinhadores e escolher um dos quatro programas, que duram apenas alguns minutos. Tem ainda uma luz UV que ajuda a eliminar as bactérias e o mau cheiro e funciona de forma tão silenciosa que pode ser ligado de manhã sem acordar ninguém. Helena Coelho conta que o usa todos os dias só com água e que, algumas vezes por semana, junta uma pastilha efervescente própria para aparelhos e goteiras.

Este modelo também não custa o que parece: são apenas 35,72€ na Amazon, onde tem 4,2 estrelas em 5 e as avaliações somam muitos elogios. Um utilizador diz que tem “grande poder de limpeza”, outro garante que “cumpre perfeitamente a sua função”, e há quem o use também para limpar próteses dentárias e joias, em especial as de prata. Outro comprador conta que o usa todos os dias para a contenção do marido e para a sua goteira de dormir. As pastilhas efervescentes que Helena Coelho junta algumas vezes por semana também estão à venda na Amazon, em caixa de 66 unidades por 14,18€.

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