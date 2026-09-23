Do closet de sonho à “porta mágica” inspirada no Harry Potter: Entrámos na casa nova de Helena Coelho e ficámos rendidos a este detalhe

Depois de uma mudança que descreve como uma verdadeira maratona, Helena Coelho está finalmente a começar a sentir a nova casa como um lar. A influenciadora abriu as portas da moradia onde vive com o companheiro, Paulo Teixeira, e a filha, Íris, e fez uma nova atualização sobre o processo de instalação. A casa, que já tinha sido apresentada aos seguidores quando a família a conquistou, está agora a ganhar força e personalidade.

E há um espaço que rapidamente se tornou protagonista da tour: o closet. Organizadas, padronizadas e, em vários casos, por cores, as roupas aparecem cuidadosamente dispostas, num resultado que deixou os seguidores completamente rendidos.

“A minha obsessão com as roupas organizadas por cores em 3, 2, 1”, comentou uma fã. “Arrasou! Roupas organizadas é paz”, escreveu outra.

Houve ainda quem resumisse o sentimento de forma ainda mais direta: “Essa organização de roupa é terapêutica.”

O closet foi pensado ao detalhe

No vídeo que partilhou nas redes sociais, Helena Coelho contou que uma das primeiras coisas que fez depois da mudança foi tratar da roupa.

A casa anterior tinha grande parte do mobiliário feito à medida e, por isso, praticamente nada transitou para o novo espaço. Isso significou começar quase tudo do zero.

“Como a nossa casa anterior tinha sido praticamente tudo feito à medida, nós não trouxemos quase nada para esta casa, então temos tudo para fazer”, explicou.

Depois de uma primeira triagem e de várias caixas, a mudança acabou por se revelar muito mais exigente do que esperava. “A mudança parecia ser mais fácil, mas acabou por ser traumática, juro, parecia que nunca ia acabar”, confessou.

Foi nesse processo que entrou a organização profissional. Helena já tinha combinado a visita de Márcia Cunha, especialista em organização, e decidiu que os closets seriam uma das primeiras áreas a ficar prontas. “Eu tratei de arrumar todas as roupas, mas depois a Márcia chegou e deu o toque de magia e deixou tudo assim, tudo completamente padronizado, muito mais fácil de encontrar.”

A própria Helena admite, com humor, que julgava ter feito um excelente trabalho antes da intervenção da especialista: “Eu achava que tinha arrasado nas minhas arrumações e afinal não sabia de nada.”

O resultado está agora entre os grandes destaques da tour e, a julgar pelas reações, também entre os favoritos dos seguidores.

Uma casa ainda em construção, mas já com “cara de lar”

Apesar de a organização estar a avançar a bom ritmo, Helena deixa claro que a casa ainda está longe de estar terminada.

Entre caixas por abrir, peças de mobiliário que continuam a chegar e vários projetos de decoração em curso, a influenciadora está a construir o espaço aos poucos.

Um dos elementos que, para si, faz imediatamente a diferença são as cortinas. “Uma das coisas que eu acho que transforma uma casa num lar são as cortinas”, explicou, acrescentando que procurava criar um ambiente mais acolhedor e aconchegante.

A escolha recaiu sobre cortinas com um caimento ondulado, instaladas a partir da sanca, que, segundo Helena, transformaram automaticamente o espaço.

E há muito mais para descobrir na galeria:

Da sala à cozinha, passando pelos detalhes decorativos, o vídeo permite perceber que a nova casa está a ser construída com uma forte preocupação com organização, conforto e funcionalidade.

A piscina já está a 30 graus, e Íris não quer sair de lá

Outro dos grandes investimentos da nova casa foi a piscina. Helena já tinha contado aos seguidores que queria encontrar uma solução para conseguir aproveitar a piscina durante mais tempo. Entretanto, foi instalada uma bomba de calor.

O resultado? Água a cerca de 30 graus. “É literalmente um sonho ter a água a 30 graus, não custa entrar”, contou. E quem mais aproveita é Íris. “A Íris passa horas lá dentro, os amigos dela amam, toda a gente está dentro da piscina de forma muito mais confortável”, revelou.

A influenciadora não esconde a satisfação com a decisão e garante estar “mesmo, mesmo, mesmo contente” com o investimento.

O quarto de Íris e a “porta mágica” que a leva para o mundo do Harry Potter

Se o closet conquistou os adultos, o quarto de Íris foi um dos espaços que mais encantou os seguidores.

A menina queria uma “cama de crescidos” e a mãe decidiu privilegiar esta divisão nesta primeira fase da mudança.

Mas há outro detalhe que rapidamente se tornou o favorito: a pequena “casinha” escondida atrás de uma porta, por debaixo das escadas, mesmo ao estilo do Harry Potter. Helena já tinha mostrado anteriormente aquele detalhe da casa, que a filha decidiu transformar no seu próprio espaço. “Ela perguntou-me se podia ficar com aquele espaço para ela. Acabei por deixar o espaço todo rosinha", confidenciou.

O local foi transformado numa pequena zona de brincadeira, onde Íris pode pintar e guardar as suas coisas: “E ela fica imenso tempo naquela casinha. Parece uma casinha de bonecas e ela ama.”

A ideia fez sucesso imediato junto dos seguidores. “Ai o pormenor da casinha está qualquer coisa”, pode ler-se num dos comentários. Outro fã já imaginou um futuro diferente para o espaço: “A porta mágica, quando não for da Íris, vai ser dos gatinhos. Vão amar sempre!”

É, provavelmente, um dos pormenores mais ternurentos de toda a tour.

Da garagem à loiça: A casa está a ficar organizada ao pormenor

A nova casa também parece ter despertado em Helena uma nova paixão: a organização doméstica. “Depois eu descobri que agora sou apaixonada por loiça”, confessou.

A mudança chegou mesmo aos talheres, que foram todos renovados para combinar entre si: "Comprei todos os talheres novos para ficarem bem bonitos, prateado, bem brilhante.”

E a organização não ficou pelos espaços mais visíveis. A garagem também passou pelo processo. "Arrumei a garagem também. Estava-me a fazer uma impressão”, contou, revelando que comprou na IKEA um móvel e vários organizadores para conseguir colocar tudo no lugar.

A própria Helena resume o último mês de forma bastante clara: passou “quase duas semanas, de manhã à noite, a arrumar coisas”. E, mesmo depois de todo esse esforço, ainda há caixas por abrir.

Os fãs já querem nova tour

A reação dos seguidores não deixa grande margem para dúvidas: a casa ainda nem está totalmente terminada e já há quem queira ver a próxima versão. “A casa vai ficar incrível”, “Tudo lindo!”, “Tudo PERFEITO” e “Vamos querer nova tour da casa já decorada” são alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Houve também quem elogiasse a sensação transmitida pelo novo espaço: “Essa casa dá-me uma paz de organização e beleza.”

E Helena já prometeu que este não será o último episódio. “Espero os próximos episódios com, obviamente, muitas novidades”, disse no final do vídeo.

Por enquanto, há muito para ver: o closet milimetricamente organizado, o quarto de Íris, a pequena “casa mágica”, a piscina aquecida, a garagem arrumada, os detalhes da cozinha e uma casa que ainda está a ganhar forma.