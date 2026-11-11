"Fui adiando até ter uma consequência real para mim": Ex-apresentadora da TVI perde 50 mil euros

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A influenciadora digital Helena Coelho fez uma revelação inesperada sobre a sua vida profissional. A criadora de conteúdos perdeu cerca de 50 mil euros num contrato com uma marca, depois de falhar três prazos de entrega. Numa conversa com a SIC Mulher, assumiu a responsabilidade pelo sucedido e confessou que o medo e a vergonha a impediram de comunicar as dificuldades que estava a atravessar.

Helena Coelho não escondeu o erro e revelou que uma falha na gestão dos compromissos profissionais acabou por lhe custar uma quantia avultada. A influenciadora perdeu cerca de 50 mil euros num trabalho durante este ano, depois de não ter conseguido cumprir os prazos estabelecidos com uma marca.

A explicação foi dada numa entrevista à SIC Mulher, na qual a criadora de conteúdos decidiu esclarecer o episódio que já tinha partilhado com os seguidores nas redes sociais.

«Quando eu disse que foi por responsabilidade minha, foi porque entreguei três trabalhos fora do prazo», explicou, sem procurar desculpas para o sucedido.

A influenciadora reconhece que a empresa tinha motivos para tomar aquela decisão, uma vez que existiam compromissos e datas a cumprir. «A marca estava a pagar e tem timings para tudo. E o meu timing pessoal não consegui conciliar com o timing deles», admitiu.

Três prazos falhados e um contrato perdido

O episódio acabou por ter consequências financeiras significativas para Helena Coelho. A marca decidiu cancelar o acordo profissional, fazendo com que a influenciadora perdesse os cerca de 50 mil euros que estavam em causa.

Apesar do impacto da situação, Helena Coelho mostra compreender a posição da empresa. Afinal, quando existe um contrato profissional, há obrigações de ambas as partes e os prazos de entrega fazem parte dos compromissos assumidos.

A criadora de conteúdos reconhece, no entanto, que poderia ter evitado aquele desfecho se tivesse adotado uma postura diferente perante as dificuldades que estava a sentir.

«Por medo, vergonha»: Helena Coelho revela o que correu mal

Mais do que os três trabalhos entregues fora de prazo, foi a dificuldade em comunicar o problema que acabou por marcar a reflexão da influenciadora.

Helena Coelho admite que foi adiando uma conversa que sabia ser necessária, convencida de que ainda conseguiria cumprir as obrigações profissionais.

«Se eu tivesse comunicado e eu, por medo, vergonha, por achar que ia conseguir, fui adiando até ter uma consequência real para mim», confessou.

A influenciadora reconhece agora que deveria ter explicado à marca o que estava a acontecer, em vez de tentar resolver tudo sozinha e continuar a assumir compromissos que já não conseguia cumprir dentro dos prazos previstos.

Influenciadora deixa reflexão sobre limites e saúde mental

A situação levou também Helena Coelho a refletir sobre a pressão associada à atividade profissional e à dificuldade em estabelecer limites.

«Todos sabemos que temos de ouvir o corpo, temos de saber parar, temos de saber impor limites», afirmou.

A criadora de conteúdos considera que essa tarefa se torna particularmente complicada quando existem marcas e pessoas que esperam resultados e encaram os profissionais como produtos que têm de estar sempre disponíveis para corresponder às exigências.

É precisamente neste contexto que a influenciadora identifica uma das maiores aprendizagens que retira do episódio: a importância de comunicar, mesmo quando a conversa pode ser desconfortável.

«O que eu acho que quero tirar daqui é aprender a comunicar, mesmo que não seja agradável», concluiu.