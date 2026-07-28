Depois de ver estas fotografias, custa a acreditar que Helena Isabel já tem 74 anos

Helena Isabel voltou a dar aos seguidores um olhar sobre o seu dia a dia através das redes sociais. Num novo vídeo, a atriz revela alguns dos hábitos que integram a sua rotina de bem-estar e explica de que forma consegue manter a energia e a disposição ao longo do dia.

Aos 74 anos, Helena Isabel continua a ser uma das figuras mais reconhecidas da televisão portuguesa, e a verdade é que ninguém lhe dá a idade que tem. As partilhas que faz nas redes sociais são prova disso. Com um ar jovem e leve, Helena Isabel mostra o seu dia a dia aos seguidores.

Ao longo dos anos, a atriz consolidou uma imagem associada à vitalidade e à dedicação, características que também transparecem na forma como encara os cuidados com a saúde e o bem-estar.

No vídeo agora partilhado, Helena Isabel explica que segue uma rotina simples, pensada para ajudar o organismo a recuperar após o exercício físico e garantir uma noite de descanso de qualidade. Para a atriz, estes hábitos fazem parte de um estilo de vida equilibrado, que contribui para enfrentar os desafios do quotidiano com mais energia.

A artista acrescenta ainda que acorda “renovada e pronta para continuar a fazer aquilo que adora”, deixando claro que o autocuidado é um elemento essencial do seu equilíbrio, tanto a nível pessoal como profissional.

Esta partilha acaba por reforçar a imagem de proximidade que Helena Isabel mantém junto do público, sendo frequentemente elogiada pela sua energia e pela forma positiva como encara esta fase da vida. Em entrevistas recentes, a atriz já tinha destacado o entusiasmo com novos projetos na ficção nacional e a felicidade que encontra ao lado da família.

Com um percurso que atravessa várias décadas, iniciou a sua ligação ao pequeno ecrã em 1965 e construiu uma carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão. Entre os projetos mais marcantes em que participou destacam-se «Jardins Proibidos», «Quero é Viver» e «A Fazenda».

Veja agora as melhores fotos de Helena Isabel que preparámos para si