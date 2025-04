Descobrimos a rotina de pele de Helena Isabel. E agora mal podemos esperar para brilhar aos 70 anos

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando falamos de envelhecer com graça e elegância, Helena Isabel é um verdadeiro testemunho de que a beleza não tem prazo de validade. Aos 73 anos, a querida atriz portuguesa continua a deslumbrar com uma pele luminosa que muitas mulheres mais jovens invejariam. O seu segredo? Uma rotina de cuidados específicos que ela generosamente partilhou num vídeo recente. Não se trata apenas de produtos, mas de uma filosofia que celebra a beleza em cada fase da vida. Afinal, quem não sonha em chegar à sua idade com aquela confiança natural e uma pele tão radiante? Ficámos tão impressionados que não resistimos a investigar a fundo a sua rotina.

O sérum rosado que devolve o tom natural à pele

O primeiro produto que Helena Isabel revela é o L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age Óleo-Sérum Antiflaciez Tom Rosa. Este sérum com tom rosado é enriquecido com células nativas de peónias, o que o torna o melhor tratamento antiflaciez focado em dar firmeza, nutrição e brilho ao rosto. Com 29% de firmeza instantânea e uma textura não oleosa, este sérum deixa a pele mais hidratada e luminosa. Contém ainda cálcio e vitamina B3 que fortalecem a barreira da pele e reforçam a sua função protetora.

O sérum antimanchas para uma pele uniforme

O segundo passo da rotina é um sérum antimanchas, essencial para a pele madura que tende a desenvolver manchas com a idade. Este produto atua especificamente nas descolorações e manchas da pele, ajudando a uniformizar o tom e a devolver a luminosidade natural. Helena Isabel sabe que as manchas são uma preocupação comum e este sérum é a sua arma secreta para manter um tom de pele uniforme.

O creme de dia que protege e hidrata

Para finalizar a sua rotina, Helena utiliza o L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age Creme de Dia Fortificante. Este creme anti-idade reaviva o tom natural da pele e devolve a consistência e a densidade para uma maior firmeza. Com proteção solar SPF20, protege contra os raios UV prejudiciais. Os resultados são visíveis: pele imediatamente protegida, hidratada e confortável, sem sensação de alça, e contornos faciais mais definidos. A fórmula é enriquecida com Neo-Cálcio, extratos de peónia imperial e flor de íris que restauram a cor natural da pele.

A rotina completa da L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age está disponível em pack por 28,65€, com uma poupança de mais de 14€ em relação à compra individual dos produtos. Como Helena Isabel demonstra, investir em cuidados específicos para a pele madura não é apenas uma questão de estética, mas de amor-próprio e celebração da beleza em cada fase da vida.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.