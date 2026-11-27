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“Mantém a casa limpa sem ter de estar atenta”: o aspirador robot da Xiaomi com esfregona está com desconto na Black Friday

Quando se fala em envelhecer bem, é impossível não pensar de imediato em Helena Isabel. É linda, radiante e uma inspiração para todas nós. Envelhecer bem passa muito por escolher os produtos certos, e esses nem sempre são de luxo ou inacessíveis. Este sérum anti-idade é um dos usados pela atriz e acabou de ficar a menos de 20€ na Black Friday. Está na Amazon por 15,24€, quase metade do preço original de 28,20€, com uma classificação média de 4,5 em 5 estrelas e mais de 3 mil compras no último mês.

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Duas fórmulas num só gesto

A grande novidade está no aplicador, que liberta duas fórmulas ao mesmo tempo quando se pressiona o centro. Helena Isabel descreve-o como “a combinação 2 em 1 ideal que todas queríamos”. De um lado estão as vitaminas B3 e C, que ajudam a devolver luminosidade à pele, e do outro os peptídeos de colagénio, que contribuem para refirmar o rosto e suavizar as rugas. Uma compradora em Espanha garante que basta pressionar uma vez, ou duas no máximo, para ter produto suficiente para todo o rosto.

Uma textura leve que se sente na pele

A influenciadora pede às seguidoras que sintam “a suavidade e textura” na aplicação, e as avaliações vão no mesmo sentido. Outra compradora conta que o produto deixa a pele “aveludada, macia e luminosa” e que se absorve muito bem. Há ainda quem elogie a hidratação e o facto de não deixar a pele oleosa. A aplicação faz-se no rosto e no pescoço, antes do tratamento habitual, com uma massagem suave até à absorção completa.

Pensado para peles maduras

Segundo a marca, a pele fica mais macia e luminosa em apenas 7 dias e, ao fim de 4 semanas, as rugas e a flacidez ficam visivelmente reduzidas. Uma utilizadora com pele madura refere que este sérum faz exatamente o que promete e que “vale bem o dinheiro”. Acrescenta que a L'Oréal é uma marca de confiança e que voltou a comprar durante a Black Friday.

Um dos séruns faciais mais vendidos

Com mais de 1.300 avaliações, este sérum ocupa o oitavo lugar entre os séruns faciais mais vendidos da Amazon. Há compradoras fiéis, como a que descreve um “produto maravilhoso” e confessa que já é o segundo que compra, porque notou os efeitos e não quer ficar sem ele. Para quem procura um cuidado anti-idade a menos de 20€, a Black Friday é uma boa altura para experimentar.

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