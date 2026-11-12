Família distribuiu herança de um milhão de euros, mas um testamento escondido durante 35 anos mudou tudo

Uma herança avaliada em cerca de um milhão de euros foi distribuída por vários familiares após a morte de um homem, em Itália, em 2020. Cinco anos depois, surgiu um testamento assinado 35 anos antes que veio alterar o destino dos bens: o documento indicava que a mulher do falecido deveria ser a única herdeira.

O caso, noticiado por meios de comunicação italianos como o Open e o La Repubblica e citado pelo Noticias Trabajo, chegou aos tribunais depois de a viúva ter reclamado os bens que, segundo o testamento, lhe pertenciam.

Quando o homem morreu, não era conhecida a existência de qualquer testamento. Como não tinha filhos, a herança foi distribuída de acordo com as regras legais aplicáveis a uma sucessão sem testamento, abrangendo a mulher e outros familiares, incluindo irmãos e sobrinhos.

Testamento foi assinado em 1990 e só apareceu em 2025

O documento tinha sido assinado em 1990 e continha uma indicação expressa sobre o destino do património: «Nomeio a minha mulher como única herdeira».

A existência do testamento só foi comunicada cinco anos depois da morte do homem, quando o notário contactou a pessoa responsável pela gestão dos assuntos da viúva e informou que existia um testamento público ainda válido.

A descoberta abriu caminho a uma nova disputa sobre a herança, uma vez que os bens já tinham sido distribuídos por outros familiares.

Herança incluía imóveis, investimentos e mais de um quilo de ouro

O património estava avaliado em aproximadamente um milhão de euros e incluía vários imóveis, investimentos financeiros e mais de um quilo de ouro.

Depois de tomar conhecimento do testamento, a viúva enviou uma notificação formal aos familiares que tinham recebido parte da herança. Entre os valores reclamados estavam quantias obtidas com a venda de um imóvel e com a liquidação de determinados títulos financeiros.

O conflito ainda não está resolvido. Segundo a informação divulgada pelos meios italianos, o representante da mulher pediu autorização judicial para avançar com os procedimentos necessários à recuperação dos valores.

Uma das possibilidades em discussão é que a viúva possa exigir a totalidade do montante a apenas um dos familiares que recebeu bens, cabendo depois a essa pessoa reclamar aos restantes a parte que lhes corresponda.

Assim, os familiares que receberam a herança em 2020 poderão agora ter de devolver os valores que lhes foram atribuídos, apesar de a distribuição ter sido feita quando ainda não era conhecida a existência do testamento.