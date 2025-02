O que fazer para receber uma herança?

Conheça os passos que tem de dar até ao momento de receber a herança de um familiar.

A morte de um familiar é um momento duro para qualquer família. Além da questão emocional, há toda uma série de burocracias de que é preciso tratar. Uma delas está relacionada com tudo aquilo que tem a ver com a herança.

Se está a passar por esta situação, saiba cinco passos a seguir.

Obter a certidão de óbito

Antes de poder reclamar a herança, vai ter de pedir a certidão de óbito. Deve fazê-lo no prazo de 48 horas na Conservatória do Registo Civil, com um certificado de óbito e um documento de identificação da pessoa falecida.

Se quiser, pode deixar esta parte do processo para a agência funerária.

Pedir a habilitação de herdeiros

Este é um processo essencial, que fica a cargo do cabeça de casal. Esta pessoa é a responsável por tratar de todos os assuntos relacionados com a herança até que sejam realmente realizadas as partilhas.

A habilitação de herdeiros vai servir para declarar quem são os herdeiros, registar os bens da herança em nome de todos os herdeiros e fazer a distribuição dos bens. Apesar de não haver um prazo limite para tratar deste passo, o documento é essencial para poder tratar de outros assuntos e, por exemplo, aceder às contas bancárias.

Pode fazer a habilitação de herdeiros no Balcão Heranças, na Conservatória do Registo Civil ou através da Plataforma de Atendimento à Distância (PAD), ou num cartório notarial.

Saiba ainda que existem três tipos de habilitação de herdeiros, com diferentes custos:

Simples: 150 euros

Com registo de bens da herança: 375 euros

Com registo e partilha de bens: 425 euros

No caso das habilitações de herdeiros com registo de bens e com registo e partilha de bens, acrescem 30 euros por imóvel, quota ou participação social e 20 euros por bem móvel.

Tratar da relação de bens

No fundo, é fazer uma lista com os bens que foram deixados. Mais uma vez, o responsável é o cabeça de casal, que deve ordenar os bens da seguinte forma:

Direitos de crédito;

Títulos de crédito;

Dinheiro;

Moedas estrangeiras;

Objetos de ouro, prata e pedras preciosas e semelhantes;

Bens móveis;

Bens imóveis.

Deve entregar a relação de bens num cartório notarial, juntamente com documentos que ajudem a identificar os bens. Se os herdeiros reclamarem da sua inexatidão, o cabeça de casal é notificado e tem de fazer as alterações no prazo de 10 dias.

Também pode tratar deste passo nas Finanças, para efeitos de pagamento do imposto do selo, no anexo I do Modelo 1 do Imposto do Selo.

Participar o óbito às Finanças

Também vai ter de participar o óbito às Finanças até ao final do terceiro mês seguinte ao falecimento. Isto é feito através do Modelo 1 do Imposto do Selo, no qual se vai identificar o falecido, a data e o lugar em que ocorreu a morte, os herdeiros e a relação de parentesco.

Com exceção do cônjuge, unido de facto, descendentes e ascendentes do falecido, quem recebe património através de herança tem de pagar imposto do selo à taxa de 10%.

Partilhar os bens

Feitos todos os passos mencionados acima, é hora de partilhar os bens. Quando há acordo entre todos os herdeiros, a partilha é feita de forma rápida e informal, mas o mesmo não acontece quando não há entendimento.

Nestes casos, a partilha é feita através de inventário e é mais demorada. Até porque depois de se decidir a quota-parte que cabe a cada herdeiro, o processo segue para tribunal para que a partilha seja efetivada.