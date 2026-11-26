Inês Rogeiro abriu uma janela para a intimidade familiar e partilhou fotografias pouco habituais, mostrando momentos e rostos especiais da sua vida. Entre as imagens surgem familiares de várias gerações, numa publicação acompanhada por um texto profundamente emotivo sobre os cinco irmãos e os laços que os unem.

A filha do comentador Nuno Rogeiro decidiu refletir sobre o significado de crescer numa família com diferentes histórias e relações de parentesco. E fê-lo com uma mensagem muito clara: não gosta da expressão «meios irmãos» e não reconhece qualquer divisão entre aqueles que considera parte da sua família.

«Tenho 5 irmãos. Quando o digo, não raras vezes alguém gosta de retificar: “meios irmãos”. Desculpem, mas eu não tenho meios irmãos. Tenho uma irmã de pai e mãe; gémeos, de mãe e padrasto; um irmão e uma irmã, de pai e madrasta. São 5 e vieram todos inteiros», começou por escrever.

A publicação foi acompanhada por fotografias de família, num registo mais íntimo e pessoal, e rapidamente conquistou a atenção de quem acompanha Inês nas redes sociais.

«Não há meios irmãos»: a reflexão que está a emocionar as redes sociais

No texto, Inês Rogeiro começa por abordar a questão do ponto de vista jurídico, lembrando que a lei portuguesa estabelece diferenças entre irmãos de pai e mãe e irmãos que partilham apenas um dos progenitores.

A advogada refere, em particular, as regras relativas ao casamento, à prestação de alimentos e à herança. É precisamente a partir desta distinção legal que constrói uma reflexão sobre os laços familiares e a forma como estes são vividos. «Mas não há meios irmãos», escreve, numa frase que resume a mensagem que quis transmitir.

Para Inês, a ligação entre irmãos ultrapassa qualquer definição jurídica ou biológica. É feita de memórias partilhadas, cumplicidade, códigos próprios e de uma história comum que não precisa de ser explicada.

«Um irmão conhece a nossa história sem que a tenhamos de contar. Percebe uma piada só com uma palavra ou com uma mudança de tom. Basta uma subtileza, invisível ao olho não-fraterno, para haver uma gargalhada, e quem está de fora não percebe qual é a piada», descreveu.

A filha de Nuno Rogeiro recorreu ainda a uma imagem particularmente bonita para explicar essa ligação: «Estamos unidos por um fio de nylon, que não se vê e não se parte».

A recordação dos gémeos e a importância dos avós

Ao longo da publicação, Inês recorda também momentos marcantes da infância e da história da família. Um dos episódios que mais a marcou aconteceu na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, quando foi conhecer os irmãos gémeos.

«Lembro-me vividamente das paredes amarelas dos corredores da MAC no dia em que fui conhecer os gémeos. Nasceram-me irmãos. Eles eram dois, minúsculos, e ninguém me explicou que eram só metade. Duas metades, no caso. Porque são dois irmãos inteiros e foram os meus primeiros bebés», partilhou.

A advogada fala ainda da importância dos avós, figuras que considera um dos maiores tesouros que os irmãos têm em comum.

«O irmão partilha connosco os avós, esse tesouro valioso que só percebemos tarde demais não ser eterno», escreveu.

A reflexão estende-se também às relações entre os próprios irmãos, que, apesar de terem diferentes pais em comum, mantêm uma ligação próxima.

Inês explica que os irmãos que partilham apenas o pai são muito amigos dos que partilham apenas a mãe. Juntos, os seis formam um grupo a que deram um nome muito próprio: «irmões».

«Como é possível odiar-se um irmão?»: a declaração que está a conquistar os seguidores

A publicação termina com uma declaração de amor à família e uma reflexão sobre os conflitos entre irmãos, que Inês diz ter conhecido de perto durante a sua experiência em tribunal.

«Vi muitos litígios em tribunal. Mulheres v. maridos, filhos v. pais e vice-versa. Os que mais me incomodavam eram os que opunham irmãos. Como é possível odiar-se um irmão?», questionou.

A advogada considera os irmãos «o melhor e mais valioso presente» que recebeu dos pais e termina o texto com uma frase que resume toda a mensagem: «E eu recebi 5, todos inteiros».

A publicação não passou despercebida e multiplicaram-se os comentários de seguidores que se identificaram com as palavras de Inês. Muitos partilharam experiências semelhantes, enquanto outros elogiaram a forma como conseguiu transformar uma reflexão jurídica numa declaração tão emotiva.

«Eu não acredito que estou a chorar com um texto que tem direito da família (e das sucessões!!!!) na sua introdução. Como é que me consegues derreter segundos depois de me congelares, parabéns», escreveu uma seguidora.

«Também tenho 5 irmões, todos meios e todos enormes presentes inteiros», comentou outra pessoa, acrescentando que ficou curiosa com a explicação sobre as regras da herança.

Houve ainda quem destacasse a importância de valorizar os momentos em família: «Obrigado pela partilha, em todos os sentidos: pela reflexão, imagens e sentimento. A vida corre num ápice e são estes momentos que lhe dão mais um pouco de sentido!».

Entre as reações, não faltaram também testemunhos de pessoas que cresceram em famílias recompostas e que se identificaram com a mensagem. «A lei que me desculpe, mas cá em casa não fazemos famílias à meia dose!», escreveu outra seguidora.

Quem é Inês Rogeiro, filha do comentador Nuno Rogeiro?

Inês Rogeiro é advogada e filha de Nuno Rogeiro, conhecido comentador político e presença habitual na televisão portuguesa.

A relação entre pai e filha também já foi tema de conversa pública. Em dezembro de 2025, os dois participaram num episódio especial do podcast Irresistível, da SIC, apresentado por Bárbara Guimarães, no qual falaram sobre a família e a importância da liberdade na educação.

A publicação agora partilhada por Inês mostra um lado mais íntimo da sua vida familiar e deixa uma mensagem que ultrapassa a sua própria história: os laços entre irmãos não se medem pelas circunstâncias em que nasceram, mas pela relação que constroem ao longo da vida.