Habilitação de herdeiros: O que é e quais os custos

A morte de um familiar é sempre difícil e, nesses momentos, as questões burocráticas são as últimas em que se quer pensar. No entanto, mais cedo ou mais tarde, é preciso olhar para elas. Se a pessoa tiver deixado bens, é precisar fazer as partilhas, mas para que tal possa acontecer é preciso tratar primeiro da habilitação de herdeiros.

Saiba como fazer e quais os custos associados.

O que é a habilitação de herdeiros?

É a habilitação de herdeiros que permite identificar os herdeiros da pessoa falecida, além de ser através dela que se identificam todos os bens e se faz a respetiva distribuição. Até que sejam feitas as partilhas, os assuntos relacionados com a herança (incluindo a habilitação de herdeiros) são da responsabilidade do cabeça de casal.

Essa figura é atribuída pela seguinte ordem:

Os viúvos, se forem herdeiros ou se tiverem direito a metade dos bens do casal;

Ao testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário;

Aos parentes que sejam herdeiros legais;

Aos herdeiros testamentários.

Quando é preciso decidir entre parentes que sejam herdeiros legais, o cabeça de casal é o familiar mais próximo em grau. Se for igual, tem prioridade quem vivia com a pessoa há pelo menos um ano à data da morte.

Se mesmo assim ainda houver empate, o cabeça de casal é o herdeiro mais velho.

Quando é que tem de se fazer?

A habilitação de herdeiros não é obrigatória, mas se decidir avançar, deve iniciar o processo até ao final do terceiro mês após a morte da pessoa. Se o fizer depois, a Autoridade Tributária irá aplicar coimas.

Pode fazer a habilitação de herdeiras no Balcão Heranças, no registo civil ou através da Plataforma de Atendimento à Distância (PAD), ou num cartório notarial.

Que tipos de habilitação existem e quais os custos?

A habilitação de herdeiros pode assumir três formas: simples, com registo de bens e com registo e partilha de bens. A habilitação simples é a mais barata e custa 150 euros. Já a habilitação de herdeiros com registo dos bens da herança, em comum, a favor de todos os herdeiros tem o valor de 375 euros, a que podem acrescer outros custos:

30 euros por imóvel, quota ou participação social;

Entre 15 e 20 euros por bem móvel.

Por fim, a habilitação de herdeiros com registo e partilha é a mais cara. Custa 425 euros, aos quais podem acrescer:

125 euros por cada registo de aquisição de bens imóveis além do primeiro;

30 euros por imóvel, quota ou participação social adjudicado a cada herdeiro;

Entre 15 e 20 euros por bem móvel adjudicado a cada herdeiro.

Quais os documentos necessários?

Regra geral, precisa dos seguintes documentos para poder fazer a habilitação de herdeiros: