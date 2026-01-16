Os herdeiros herdam sempre as dívidas? A forma como se recebe uma herança é crucial

É uma das perguntas mais frequentes no momento de receber uma herança: será que os herdeiros ficam automaticamente responsáveis pelas dívidas do falecido? A resposta, esclarece a equipa da Griff Advogados, é não.

De acordo com uma publicação feita pela equipa na conta de Instagram @conversadeadvogado_, os especialistas explicam que os herdeiros não respondem com o seu património pessoal pelas dívidas que possam existir na herança.

O único património que poderá ser utilizado para saldar eventuais dívidas é o próprio da herança, o que significa que a responsabilidade do herdeiro é limitada à medida da herança que receber, e apenas se decidir aceitar a herança.