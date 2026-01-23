Facebook Instagram
Lifestyle

TVI Pass está novamente a oferecer bilhetes para o novo musical épico de Filipe La Féria

Encantou com “A Bela e o Monstro” e agora regressa ao Politeama com o herói que desafia os deuses. E pode ganhar bilhetes grátis
IOL
Há 22 min
Passatempo TVI PASS
Passatempo TVI PASS

Depois de encantar o público com “A Bela e o Monstro”, Filipe La Féria faz agora sucesso com uma nova produção absolutamente épica que promete conquistar miúdos e graúdos: “Hércules – O Musical Heróico”.

E temos boas notícias: a app TVI Pass está a oferecer 10 bilhetes duplos para assistir a este espetáculo mágico, no dia 7 de fevereiro, às 15h, no Teatro Politeama, em Lisboa.

Uma viagem ao mundo dos deuses, monstros e heróis

Inspirado nos lendários 12 trabalhos de Hércules, o novo musical de La Féria é uma aventura inesquecível repleta de música, dança, magia e emoção.
Com músicas vibrantes, coreografias eletrizantes, efeitos visuais de última geração e um elenco brilhante de atores, bailarinos e acrobatas, o Politeama transforma-se no verdadeiro Olimpo da fantasia.

GANHE AQUI CONVITES DUPLOS

“Hércules – O Musical Heróico” é um espetáculo pensado para todas as idades, que combina aventura, humor e emoção numa linguagem moderna e arrebatadora.
É impossível não sair de lá com o coração cheio e um sorriso no rosto.

Como participar no passatempo

Participar é muito simples:

  1. Descarregue a app TVI Pass, disponível na App Store e no Google Play.
  2. Siga as instruções na aplicação para se habilitar a ganhar um dos 10 bilhetes duplos disponíveis.

 

Mais Vistos
00:01:02
1ª Companhia
Instrutor Marques arranca gargalhadas com comentário inusitado
tvi
00:03:19
1ª Companhia
Instrutor Joaquim tranquiliza Sara Santos: «Isso não é para fazer desarrumações aí no sótão»
tvi
00:04:06
1ª Companhia
O inesperado aconteceu: Filipe Delgado corta o cabelo ao Comandante José Moutinho
tvi
00:02:18
Dois às 10
Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado
Saude
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso
Novidades
Primark, atenção: esta coleção para a casa vai levar-nos à concorrência
Novidades
Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço