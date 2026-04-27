“Mudou-me a vida”: O dispositivo de 30€ que trava o herpes labial logo aos primeiros sinais

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Quem sofre de herpes labial conhece bem aquele "formigueiro" traidor que antecipa dias de desconforto. No entanto, o Herpotherm Neo está a tornar-se o segredo mais bem guardado para travar estas crises antes que elas sequer comecem. Com uma classificação de 4,1 estrelas e mais de duas mil avaliações na Amazon, este pequeno dispositivo médico é descrito por muitos como um verdadeiro milagre tecnológico. “Mudou-me a vida”, confessa uma utilizadora que sofria de crises agressivas, acrescentando que, desde que o usa, as feridas desaparecem em tempo recorde. Outro comprador reforça a eficácia imediata: “Muito eficaz, o calor não foi excessivo e a marca desapareceu em poucos dias”.

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Calor concentrado contra o vírus: como funciona?

Ao contrário dos cremes tradicionais que muitas vezes apenas disfarçam o problema, este dispositivo utiliza tecnologia de termoterapia local para desintegrar as proteínas do vírus e travar a sua propagação. O processo é simples, rápido e, acima de tudo, sem químicos. “No início pensei que não ia funcionar, mas no dia seguinte começou logo a cicatrizar”, partilha um utilizador satisfeito. O aparelho é tão seguro que pode ser usado por grávidas, pessoas com alergias e crianças a partir dos 3 anos. É a solução ideal para quem quer resultados visíveis sem ter de aplicar pomadas pegajosas ou pensos que se notam ao longo do dia.

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Discreto, robusto e pronto para qualquer emergência

A facilidade de uso é o que leva centenas de pessoas a adquirir este produto todos os meses, sendo que só no último mês mais de 50 pessoas garantiram o seu. Com um design compacto, funciona a pilhas e permite centenas de utilizações, o que o torna o companheiro de viagem perfeito. “É fantástico poder estar tranquila e saber que não vou sofrer durante uma semana ou dez dias”, lê-se numa das avaliações recentes. Seja para levar na carteira ou ter na mesa de cabeceira, o Herpotherm Neo garante que a resposta é imediata. Como resume uma das compradoras: “Estou encantada, a vermelhidão desaparece e o herpes nem chega a aparecer”.

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