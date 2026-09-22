É português e entrou no top 5 mundial dos ‘tesouros escondidos’ que vale a pena conhecer

Há lugares que se descobrem quase por acaso e que acabam por ficar na memória. É precisamente essa a ideia por detrás dos chamados Hidden Gems do Tripadvisor, uma categoria dedicada a restaurantes que, apesar de poderem passar mais despercebidos, conquistam os viajantes pelas experiências que proporcionam.

E há um restaurante português entre os distinguidos em 2026. A Taberna Clandestina, em Cascais, ficou em quinto lugar na lista mundial de “Hidden Gems” dos Travelers’ Choice – Best of the Best 2026, uma distinção atribuída pelo Tripadvisor com base nas avaliações e opiniões dos viajantes.

O restaurante fica na Rua Afonso Sanches, em Cascais, e este ano assinala uma década de atividade. A distinção surge, por isso, num momento particularmente especial para a equipa.

“Continuamos clandestinos. Só que agora o mundo sabe”, escreveu o restaurante nas redes sociais, ao anunciar a distinção.

Um restaurante português entre os melhores do mundo

A categoria Hidden Gems procura destacar espaços que ficam, de alguma forma, fora dos circuitos mais óbvios, mas que conseguem conquistar quem por lá passa.

Segundo o Tripadvisor, os prémios Best of the Best distinguem os estabelecimentos que recebem um elevado volume de avaliações muito positivas ao longo de um período de 12 meses. Menos de 1% dos milhões de estabelecimentos presentes na plataforma consegue alcançar esta distinção.

No caso da Taberna Clandestina, a página do restaurante apresenta atualmente uma classificação de 4,8 em 5, com mais de 2.400 avaliações. O espaço surge também entre os restaurantes mais bem classificados de Cascais na plataforma.

As opiniões publicadas ao longo de 2026 destacam, entre outros aspetos, a comida, o ambiente e a simpatia do serviço. Há, naturalmente, experiências diferentes entre os clientes, como acontece num restaurante com milhares de avaliações, mas a classificação global mantém-se elevada.

“Não fomos nós que dissemos”

Foi precisamente a comunidade de viajantes do Tripadvisor que colocou a Taberna Clandestina neste top mundial. “Não fomos nós que dissemos. Foi quem entrou, provou e voltou a contar”, escreveu o restaurante na publicação em que revelou a distinção.

A equipa aproveitou ainda para agradecer aos clientes que, ao longo dos anos, deixaram avaliações na plataforma. “Estamos ainda mais honrados por sermos incluídos entre os favoritos dos viajantes a nível mundial”, pode ler-se na mensagem partilhada pelos responsáveis.

O restaurante deixou também um agradecimento aos funcionários, que considera uma parte essencial do percurso feito ao longo dos últimos dez anos.

Onde fica a Taberna Clandestina?

A Taberna Clandestina está localizada numa zona central da vila de Cascais, conhecida pelas esplanadas e pelo movimento de visitantes. A descrição disponível no Tripadvisor apresenta o espaço como um bar de tapas e vinhos, com propostas de inspiração portuguesa e italiana.

Ou seja, aquele que durante anos foi apresentado como um pequeno segredo de Cascais já não é assim tão secreto. Agora, a Taberna Clandestina tem uma distinção internacional que a coloca entre os cinco “tesouros escondidos” gastronómicos mais destacados pelo Tripadvisor em todo o mundo.