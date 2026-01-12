Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial

Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia

Alguns cosméticos atravessam gerações e continuam a conquistar utilizadores pela sua eficácia e versatilidade, resistindo às tendências passageiras e à inovação constante. O clássico creme Nivea de lata azul, destacou-se recentemente em testes laboratoriais da Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU), sendo elogiado por dermatologistas pela sua capacidade de hidratação e proteção da pele.

De acordo com a revista Clara, após um teste de hidratação realizado em laboratório com 20 voluntários, onde o creme foi aplicado duas vezes por dia durante duas semanas, a OCU concluiu que a Nivea de lata azul apresenta uma capacidade de hidratação elevada, avaliada em quatro estrelas.

O estudo comparou a zona da pele tratada com o creme com uma área controlada, permitindo medir objetivamente a sua eficácia, e os resultados confirmaram que o creme cumpre de forma consistente a sua função principal: deixar a pele suave, nutrida e confortável.

O sucesso da Nivea de lata azul reside na simplicidade da sua fórmula. Ingredientes clássicos, como parafina e petrolatos, criam uma barreira que evita a perda de água, enquanto a lanolina e as ceras conferem uma textura rica e efeito nutritivo, e a glicerina melhora a suavidade e mantém a hidratação.

Segundo os dermatologistas, este produto é ideal para quem procura hidratação de qualidade sem recorrer a fórmulas complexas ou tratamentos caros. Mesmo décadas após a sua criação, o creme continua a provar que menos pode ser mais, oferecendo conforto, hidratação e proteção para a pele de forma prática e confiável.