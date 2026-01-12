Facebook Instagram
Dicas

Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial

Creme multiusos que atravessa gerações continua a surpreender
IOL
Hoje às 12:54
Creme Nivea
Creme Nivea

Foto: depositphotos

Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia

Alguns cosméticos atravessam gerações e continuam a conquistar utilizadores pela sua eficácia e versatilidade, resistindo às tendências passageiras e à inovação constante. O clássico creme Nivea de lata azul, destacou-se recentemente em testes laboratoriais da Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU), sendo elogiado por dermatologistas pela sua capacidade de hidratação e proteção da pele.

De acordo com a revista Clara, após um teste de hidratação realizado em laboratório com 20 voluntários, onde o creme foi aplicado duas vezes por dia durante duas semanas, a OCU concluiu que a Nivea de lata azul apresenta uma capacidade de hidratação elevada, avaliada em quatro estrelas.

O estudo comparou a zona da pele tratada com o creme com uma área controlada, permitindo medir objetivamente a sua eficácia, e os resultados confirmaram que o creme cumpre de forma consistente a sua função principal: deixar a pele suave, nutrida e confortável.

O sucesso da Nivea de lata azul reside na simplicidade da sua fórmula. Ingredientes clássicos, como parafina e petrolatos, criam uma barreira que evita a perda de água, enquanto a lanolina e as ceras conferem uma textura rica e efeito nutritivo, e a glicerina melhora a suavidade e mantém a hidratação.

Segundo os dermatologistas, este produto é ideal para quem procura hidratação de qualidade sem recorrer a fórmulas complexas ou tratamentos caros. Mesmo décadas após a sua criação, o creme continua a provar que menos pode ser mais, oferecendo conforto, hidratação e proteção para a pele de forma prática e confiável.

RELACIONADOS
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Menino de 6 anos acertou os números da lotaria e mudou a vida de todos. Família nunca jogava
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)
Ano Novo, quarto novo: veja as novidades giríssimas que encontrámos na Primark
Férias em 2026? Este paraíso de água quente fica a menos de 2 horas de Portugal
Mais Vistos
00:01:51
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
tvi
00:03:08
1ª Companhia
Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»
tvi
00:01:00
1ª Companhia
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
tvi
00:04:46
V+ Fama
Francisco Monteiro e Ana Batista juntos? Ex-concorrente deixa tudo a limpo
tvi
Destaques IOL
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Dicas
Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas
Psicologia
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Justiça
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Mais Lidas
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Famosos
Francisco Monteiro apaixonado por ex-concorrente do "Secret Story"? Zaza responde sem rodeios!
selfie
Famosos
Arrepiante! Após funeral de Maycon Doulgas, Renata Reis revela nova tatuagem
selfie
Dois às 10
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Liga
Gil Vicente aceita oferta do Flamengo por Andrew
maisfutebol