Pele hidratada o ano todo: o segredo está neste creme elogiado por muitos

Manter a pele hidratada durante todo o ano pode parecer um desafio, sobretudo nos meses mais frios ou em períodos de maior exposição solar. No entanto, há um clássico que continua a conquistar gerações e a ser amplamente elogiado pelos seus resultados: o NIVEA Creme.
Reconhecido pela icónica lata azul, este creme foi lançado em 1911 e tornou-se um marco nos cuidados de pele. Foi o primeiro creme à base de óleo e água produzido em larga escala, graças ao inovador Eucerit, um ingrediente que revolucionou a cosmética da época. Mais de um século depois, continua a ser presença habitual em muitas casas.
Segundo a marca, a fórmula combina Eucerit e Pantenol, proporcionando hidratação intensa e ajudando a fortalecer a barreira cutânea. O resultado é uma pele mais macia, protegida e confortável ao longo de todo o ano.
Entre os principais benefícios destacam-se:
- Hidratação profunda, ideal para pele seca ou sensível;
- Apoio na suavização de cicatrizes e melhoria da elasticidade da pele;
- Prevenção de estrias, nomeadamente durante a gravidez ou em fases de maior variação de peso;
- Cuidado de tatuagens, ajudando a hidratar e proteger a pele;
- Adequado para pele sensível, incluindo pele com manchas ou sardas;
- Utilização versátil, podendo ser aplicado no rosto, corpo, após exposição solar ou até na remoção de maquilhagem;
- Indicado para bebés e crianças, graças à sua ação protetora e hidratante.
Mais de 100 anos depois, este creme continua a destacar-se pela simplicidade e eficácia. Um verdadeiro clássico que prova que, muitas vezes, o segredo para uma pele saudável está numa hidratação consistente e num produto de confiança.