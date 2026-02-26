Pele hidratada o ano todo: o segredo está neste creme elogiado por muitos

Manter a pele hidratada durante todo o ano pode parecer um desafio, sobretudo nos meses mais frios ou em períodos de maior exposição solar. No entanto, há um clássico que continua a conquistar gerações e a ser amplamente elogiado pelos seus resultados: o NIVEA Creme.

Reconhecido pela icónica lata azul, este creme foi lançado em 1911 e tornou-se um marco nos cuidados de pele. Foi o primeiro creme à base de óleo e água produzido em larga escala, graças ao inovador Eucerit, um ingrediente que revolucionou a cosmética da época. Mais de um século depois, continua a ser presença habitual em muitas casas.

Segundo a marca, a fórmula combina Eucerit e Pantenol, proporcionando hidratação intensa e ajudando a fortalecer a barreira cutânea. O resultado é uma pele mais macia, protegida e confortável ao longo de todo o ano.

Entre os principais benefícios destacam-se:

Hidratação profunda , ideal para pele seca ou sensível;

, ideal para pele seca ou sensível; Apoio na suavização de cicatrizes e melhoria da elasticidade da pele;

e melhoria da elasticidade da pele; Prevenção de estrias , nomeadamente durante a gravidez ou em fases de maior variação de peso;

, nomeadamente durante a gravidez ou em fases de maior variação de peso; Cuidado de tatuagens , ajudando a hidratar e proteger a pele;

, ajudando a hidratar e proteger a pele; Adequado para pele sensível , incluindo pele com manchas ou sardas;

, incluindo pele com manchas ou sardas; Utilização versátil , podendo ser aplicado no rosto, corpo, após exposição solar ou até na remoção de maquilhagem;

, podendo ser aplicado no rosto, corpo, após exposição solar ou até na remoção de maquilhagem; Indicado para bebés e crianças, graças à sua ação protetora e hidratante.

Mais de 100 anos depois, este creme continua a destacar-se pela simplicidade e eficácia. Um verdadeiro clássico que prova que, muitas vezes, o segredo para uma pele saudável está numa hidratação consistente e num produto de confiança.