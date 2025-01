Esquece-se de beber água no inverno? Estas dicas podem ajudá-lo a manter-se hidratado

Normalmente, quando chega o inverno, não temos o hábito de beber muita água como nos dias de verão. A verdade é que é essencial hidratarmo-nos, seja em que estação do ano for, pois a falta dela pode afetar a circulação.

Mantermos-nos hidratados é essencial para que os vasos sanguíneos trabalhem corretamente. Quando o corpo não tem água suficiente, as células que revestem os vasos podem perder eficiência, o que dificulta a passagem do sangue, de acordo com informações divulgadas no site Saber Vivir. Além disso, a falta de líquidos pode causar inflamação, aumentar a pressão arterial e até contribuir para doenças cardíacas.

Se é daquelas pessoas que por norma não tem muita sede nestes meses frios ou realmente esquece-se de beber água, deve serguir estas dicas para se manter hidratado:

Deixar garrafas de água à vista : O simples facto de ter garrafas de água à vista pode ajudar a lembrar de a beber.

: O simples facto de ter garrafas de água à vista pode ajudar a lembrar de a beber. Apostar em caldos e infusões : São formas quentes e saborosas de se ingerir líquidos. O chá de gengibre ou cavalinha, por exemplo, ajuda na circulação.

: São formas quentes e saborosas de se ingerir líquidos. O chá de gengibre ou cavalinha, por exemplo, ajuda na circulação. Fazer pequenos lembretes : Usar uma app ou até o alarme do telemóvel para lembrar de beber água durante o dia.

: Usar uma app ou até o alarme do telemóvel para lembrar de beber água durante o dia. Preparar uma garrafa para levar para o trabalho: Assim, ao longo do dia, consegue hidratar-se,

No final do dia, a hidratação é um hábito que faz toda a diferença. Quer seja com água, chá ou caldos quentes. No inverno, beber líquidos é mais do que um hábito saudável, é um cuidado essencial para a nossa circulação e bem-estar.