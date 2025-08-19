Facebook Instagram
Dicas

Sim, pode comer hidratos e perder peso na mesma. Explicamos como

Perder peso e continuar a comer hidratos é possível , basta saber como
IOL
Ontem às 16:05
Comer hidratos de carbono
Comer hidratos de carbono

Fotografia: Freepik

Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres

Durante anos os hidratos de carbono foram vistos como o grande inimigo das dietas. Contudo, segundo o site Evening Standard, a verdade é que desempenham um papel essencial na nossa energia, no equilíbrio hormonal, no bem-estar mental e até na recuperação física. A chave está na escolha e na forma como são consumidos.

O que realmente são os hidratos de carbono

Na prática, todos os hidratos são convertidos em glucose, que depois é armazenada sob a forma de glicogénio no fígado e nos músculos. Dividem-se em duas categorias: os simples, como bolos, pão branco e bolachas, que elevam rapidamente o açúcar no sangue; e os complexos, como leguminosas, frutas e cereais integrais, que são digeridos de forma mais lenta e saciante.

O poder do índice glicémico

Cada alimento rico em hidratos tem um índice glicémico (IG), que mede a velocidade com que liberta glucose. Optar por alimentos com  índice glicémico mais baixo ajuda a evitar picos de energia seguidos de quebras abruptas, prevenindo também excessos alimentares. Curiosamente, até o modo de preparar e conservar os alimentos influencia este valor: arrefecer arroz, batatas ou massa antes de os consumir reduz o índice glicémico.

A ordem dos alimentos no prato importa

Outro truque simples é a sequência das refeições. Comer primeiro os legumes, depois as proteínas e só no final os hidratos contribui para uma resposta mais equilibrada do organismo. Um exemplo? Num prato de frango com legumes salteados e arroz, começar pelos vegetais, seguir para a carne e terminar com o arroz faz diferença nos níveis de açúcar no sangue.

Caminhar depois de uma refeição

Os hidratos não precisam de ser cortados, mas podem ser acompanhados de pequenos gestos que fazem a diferença. Um deles é caminhar cerca de 15 minutos após uma refeição mais rica em amido. Esse movimento ajuda a transportar a glucose para os músculos e reduz o esforço do pâncreas. Até subir e descer escadas em casa conta.

A importância da fibra

Por fim, nem todos os hidratos são iguais. Os mais ricos em fibra devem ter lugar de destaque na dieta, já que aumentam a saciedade e regulam o trânsito intestinal. A recomendação é de 30g diários, mas a maioria dos adultos consome apenas 18g. Alimentos como aveia, quinoa, lentilhas e pão de centeio são aliados importantes para alcançar esse valor.

RELACIONADOS
Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a perder peso
Mais Vistos
00:05:33
Big Brother
«Tu és mentirosa!»: Enquanto Jéssica explode com Miranda, esta samba e faz-lhe um 'exorcismo'
tvi
00:01:03
Big Brother
A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?
tvi
00:04:22
Big Brother
Música de Afonso e Jéssica soa na casa: entre lágrimas, o ex-casal canta abraçado e aos gritos
tvi
00:05:43
Big Brother
Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo
tvi
Destaques IOL
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Sanita branca
Sem produtos abrasivos, só precisa deste acessório para voltar a ter uma sanita branca como nova
Mais Lidas
Famosos
Viúva de Diogo Jota obrigada a fazer esclarecimento: "São todas falsas!"
selfie
Dois às 10
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
tvi
Dois às 10
Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração
tvi
Ano letivo
Calendário, uma novidade e tudo o que precisa de saber sobre o próximo ano letivo
cnn
Internacional
Champions: Pepê marca pelo Pafos, Forbs na vitória do Club Brugge
maisfutebol
Praia de santa marta
A praia portuguesa quase secreta que está a chamar a atenção do mundo inteiro