Ilda Conceição Rodrigues tem 100 anos, é lisboeta e há três décadas que encontra na hidroginástica uma das suas maiores fontes de bem-estar. Entre aulas na piscina, amizades que lhe aquecem o coração e memórias de uma vida inteira dedicada ao comércio, esta senhora prova que nunca é tarde para continuar a viver com entusiasmo. E tem uma forma muito própria de o dizer.

“Sou Ilda Conceição Rodrigues, faço hidroginástica há 30 anos, sou lisboeta e tenho 100 anos.” É assim, sem rodeios e orgulhosa, que se apresenta a protagonista de uma história partilhada pela Câmara Municipal de Lisboa nas suas redes sociais. Quase custa a acreditar na idade desta alfacinha de gema!

Mas, a idade nunca parece ter sido um impedimento para Ilda. Desde 2009 que frequenta as aulas de hidroginástica na Piscina do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, embora esta não tenha sido a primeira piscina onde praticou a modalidade. Antes, já fazia estas aulas na piscina do Areeiro.

E não é difícil perceber porquê. Para Ilda, o exercício físico é muito mais do que uma questão de saúde: é também uma oportunidade de conviver, criar laços e sentir-se acarinhada por quem a rodeia. “Faz-me bem à saúde e gosto muito do ambiente. Sou a mais velha da turma, mas as outras senhoras estragam-me com mimo. E isso é tão bom. Gosto quando olham para mim e me dizem que linda, que bela.”

É neste ambiente de amizade que encontra também uma das razões para continuar. Afinal, aos 100 anos, sentir-se especial e receber carinho continua a saber tão bem como em qualquer outra idade.

E se o corpo já lhe vai dando alguns sinais de cansaço, Ilda não perde o sentido de humor. Quando fala das dores, fá-lo com uma espontaneidade impossível de não arrancar um sorriso. “Dói-me tudo menos as pestanas, o resto dói-me tudo, da cabeça ao dedo grande do pé, mas eu ando para a frente.”

Uma frase que parece resumir a sua maneira de estar na vida. Mesmo quando há dores, há vontade de continuar. E Ilda não tem dúvidas quanto à importância de se manter ativa: “O desporto faz bem. Principalmente à mentalidade desta gente que anda por aí.”

Mas a história desta lisboeta centenária não se faz apenas de piscinas e aulas de hidroginástica. Ao longo de cerca de 50 anos, dedicou-se ao comércio, tendo sido proprietária, juntamente com o marido, de uma loja de roupa na Rua do Arsenal, em Lisboa.

O estabelecimento vendia roupa para homem e senhora e ficava precisamente onde hoje existe um hotel. Mesmo ao lado, o casal tinha também uma camisaria. Foram décadas de trabalho, de portas abertas, clientes habituais e muitas histórias para contar. Ilda recorda com carinho essa época, em que conhecia praticamente toda a gente e era também conhecida por quem passava pela rua.

“Eu conhecia aquela gente toda e toda a gente me conhecia. Tinha lá muitas amizades. Mas já foi tudo andando...” O tempo passou, as pessoas seguiram os seus caminhos e muitas dessas amizades ficaram guardadas na memória. Mas Ilda continua aqui, com a mesma vontade de conversar e de partilhar as histórias de uma vida longa.

E termina com uma frase que dificilmente poderia ser mais bonita ou mais sua: “Foram andando, que se fazia tarde. Eu é que aqui estou para contar a história. E muito bem contada.”