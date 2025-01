Só podemos concluir a nossa higiene diária se fizermos estas 7 coisas de manhã

Certamente que todos nós temos rotinas matinais diferentes, mas uma coisa é certa e igual para todos: a importância dos cuidados de higiene para começar bem o dia. Mesmo naqueles dias de pressa, dedicar alguns minutos em hábitos de higiene pessoal pode fazer toda a diferença para começar uma manhã mais desperto.

A página The Body Optimist, sugere sete hábitos que deve estabelecer todas as manhãs para garantir o seu bem-estar e o daqueles que o rodeiam.

Priorize a higiene logo ao acordar

Lave as mãos com sabonete suave para eliminar germes acumulados durante a noite. De seguida, limpe a cara com água morna ou um produto adequado, com movimentos delicados para não agredir a pele.

Cuide da sua pele

Após a limpeza facial, use um tónico ou água floral para equilibrar o pH da pele. Finalize com um creme hidratante leve para proteger a pele das agressões externas.

Mantenha a higiene oral

Escove os dentes cuidadosamente durante pelo menos dois minutos, abrangendo todos os dentes, língua e gengivas. Use fio dentário ou escovilhão interdental e elixir bucal para uma higiene completa.

Tome um banho quente

Um duche matinal, rápido ou relaxante, desperta o corpo e garante a higiene essencial. Use água morna e produtos de limpeza suaves para a pele e um champô adequado ao seu tipo de cabelo.

Proteja-se contra odores

Após o banho e com as axilas bem secas, aplique desodorizante ou antitranspirante para proteção ao longo do dia.

Sinta-se bem consigo mesmo

Penteie o cabelo, vista roupa confortável e adequada ao clima e dê uma última olhada ao espelho. Sentir-se bem com a sua imagem corporal aumenta a autoestima e a produtividade.

Estes hábitos matinais, embora simples, são fundamentais para a sua saúde e bem-estar.