O hábito que todos temos ao escovar os dentes e que devemos abandonar

Na nossa procura por uma higiene oral perfeita, é comum terminarmos a escovagem com um bochecho vigoroso com água. Este ritual, que para muitos é a garantia de uma boca bem limpa e livre de pasta dentífrica, pode estar na verdade a comprometer a proteção da sua saúde oral.

A médica dentista Nicole Gonçalves esclareceu várias dúvidas à equipa IOL sobre higiene oral, revelando um conselho que pode surpreender muitas pessoas: não se deve bochechar no final da escovagem. "Deve-se apenas cuspir, para permitir que o flúor faça o seu efeito", recomenda.

A explicação é simples: quando bochechamos com água após a escovagem, estamos a remover a pasta que contém o flúor, impedindo que este atue adequadamente na proteção do esmalte dentário. Por isso, a especialista recomenda usar pasta com flúor - as mais comuns e recomendadas para adultos contêm cerca de 1450 ppm de flúor.

Para quem utiliza colutório (também conhecido como elixir) como complemento à higiene oral, a especialista destaca que este deve ser sempre sem álcool, pois o colutório com álcool está associado ao cancro oral.

Este pequeno ajuste na sua rotina - eliminar o hábito de bochechar após a escovagem - pode fazer uma grande diferença na sua saúde oral. Da próxima vez que terminar de escovar os dentes, lembre-se: basta cuspir o excesso e deixar o flúor fazer o seu trabalho.