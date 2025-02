Andávamos a escovar mal os dentes? Dentista revela erros e dá recomendações surpreendentes

Numa era em que somos constantemente bombardeados com uma infinidade de acessórios e produtos que prometem uma saúde oral perfeita, a sensação é a de que precisamos de um arsenal cada vez maior de instrumentos para não falharmos nos cuidados diários a ter com os dentes. Mas será mesmo assim?

A médica dentista Nicole Gonçalves esclareceu várias dúvidas à equipa IOL sobre o tema, relembrando que, antes de qualquer acessório, são os cuidados básicos que não podem falhar.

Fio dentário antes ou depois da escova: a ordem que faz toda a diferença

A ordem dos procedimentos na higiene oral diária pode ser determinante na sua eficácia. "O importante é utilizar o fio dentário antes de escovar", explica ao IOL a médica dentista Nicole Gonçalves.

Mas, por que razão esta ordem é tão importante? Quando usamos o fio dentário antes de escovar, reduzimos a camada de bactérias entre os dentes, permitindo que o flúor da pasta atue melhor nestes espaços durante a escovagem. Se, pelo contrário, usarmos o fio depois, o flúor já não conseguirá atuar devidamente nestas zonas, reduzindo significativamente a eficácia do processo.

O hábito que todos temos ao escovar os dentes e que devemos abandonar

Quanto aos produtos a utilizar, a médica dentista recomenda pasta com flúor - as mais comuns e recomendadas para adultos contêm cerca de 1450 ppm - e, para quem opte por utilizar colutório (elixir), este deve ser sempre sem álcool, pois o colutório com álcool está associado ao cancro oral. Mas há ainda outro conselho que pode surpreender muitas pessoas: não se deve bochechar no final da escovagem: "Deve-se apenas cuspir, para permitir que o flúor faça efeito"- recomenda.

É importante escolher uma escova com cabeça pequena

A médica dentista Nicole Gonçalves destaca uma característica essencial a ter em conta na hora de escolher uma escova de dentes: a cabeça deve ser sempre pequena. Esta recomendação tem uma razão muito específica e importante: garantir um bom acesso a todas as superfícies dentárias, especialmente ao último dente. "É essencial escolher uma escova com cabeça mais pequena para conseguir uma boa destreza manual e alcançar bem todas as áreas, incluindo junto à gengiva", esclarece a especialista.

É, aliás, um problema mais comum do que se pensa. "É um erro que vemos com frequência: muitas pessoas desenvolvem cáries no último dente porque não conseguem alcançar bem esta zona com a escova", alerta Nicole Gonçalves. Para quem procura referências no mercado, a médica dentista menciona que "as escovas da Paradontax ou Curaprox são bons exemplos" que cumprem este requisito essencial.

O segredo de uma boa saúde oral começa pelos gestos mais simples: dominar bem os procedimentos básicos e executá-los na ordem correta. É a partir desta base sólida que se podem considerar produtos complementares.