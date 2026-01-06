Facebook Instagram

Quando é que se deve substituir a escova de dentes? Especialista esclarece

Evite bactérias e infeções. Esta é a frequência ideal para substituir a escova de dentes
IOL
Hoje às 10:15
Escova de dentes Foto Unsplash
Escova de dentes Foto Unsplash

A escova de dentes é um dos aliados mais importantes da higiene oral, mas muitas pessoas não sabem quando deve ser trocada. A cirurgiã dentária, Giselle Galon, explica que a substituição regular é fundamental para manter dentes e gengivas saudáveis e evitar a proliferação de bactérias.

De acordo com a especialista, há várias situações em que é recomendado trocar a escova de dentes:

  • Depois de uma gripe;
  • A cada três meses, mesmo que a escova pareça em bom estado;
  • Após uma limpeza no dentista, já que a higiene realizada pode remover resíduos, mas as cerdas podem acumular microrganismos;
  • Quando as cerdas ficam gastas ou deformadas, pois deixam de limpar os dentes de forma eficaz.

Seguindo estas orientações simples, é possível manter a saúde oral em dia e prevenir problemas dentários a longo prazo.

 

