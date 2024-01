Tem o hábito de limpar o umbigo? Saiba que uma higiene incorreta pode acabar em cirurgia

Quem tem um umbigo para dentro, com certeza já se deparou com alguma sujidade uma vez por outra. Conhecido por cotão, é normalmente composto por fibras de roupa, alguns pelos e até pele morta. Se tem por hábito limpar, então à partida estará seguro. O problema é se não faz a higiene correta do seu umbigo e vamos explicar porquê.

Se não se tiver cuidado, o cotão que vai surgindo no umbigo poderá ir acumulando, ficar sólido e transformar-se numa espécie de pedra, explica o The Guardian. Parece mau? Pois pode ficar pior.

Esta pedra – que não é na verdade uma pedra – fica alojada dentro do umbigo e poderá começar a ter mau odor. E, se na maior parte das vezes não causam problemas, outras podem provocar irritação e infeção, obrigando a que se faça uma cirurgia.

Este problema é mais comum em pessoas com umbigos muito profundos e pode ser evitado com uma correta higiene diária, lavando com atenção. Não é essencial usar cotonetes ou algodão.