Truque do saco de plástico demora 1 segundo e salva-nos nas casas de banho públicas

Ir a casas de banho públicas é sempre uma situação desconfortável, especialmente quando nos referimos aos assentos. Já não precisa de colocar papel higiénico por cima, descobrimos um truque surpreendentemente eficaz que promete resolver o problema em segundos.

A dica foi partilhada pela página de Instagram @wesandalisontips e já está a dar que falar. A ideia é esta: dobrar um saco de plástico ao meio e cortar uma meia lua numa das laterais. Depois é só dobrar tudo novamente e guardar na carteira.

O resultado? Um protetor de sanita improvisado, leve, discreto e reutilizável. Quando for preciso, é só encaixar o saco no assento, sem contacto direto e com muito mais segurança e higiene.