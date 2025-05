Casas de banho públicas: este hábito comum pode pôr a sua saúde em risco

Muitos de nós, ao usar casas de banho públicas, desconhecemos os riscos a que nos expomos - e não se trata apenas da higiene dos sanitários.

A criadora de conteúdos @diariodeunacientifica partilhou um vídeo no TikTok onde alerta para um hábito comum nas casas de banho públicas que pode ser prejudicial: o uso dos secadores de mãos. Baseando-se em estudos científicos, explica porque prefere evitá-los sempre que lava as mãos fora de casa.

Segundo a especialista, os secadores de ar acabam por espalhar bactérias. “Eles sugam bactérias do ambiente, acumulam-nas no interior e depois lançam-nas diretamente para as mãos já limpas,” alerta.

Para além disso, os modelos com sensor são ainda piores, pois criam uma humidade perfeita para a proliferação de micróbios.

O que deve fazer?

A recomendação principal é optar por toalhetes de papel, que removem melhor as bactérias, absorvem a humidade com mais eficácia e evitam o contacto com superfícies frequentemente contaminadas, como puxadores e trancas.

Na ausência de papel, o ideal é deixar as mãos secar ao ar livre, pois assim há menos risco de contágio do que ao usar o secador.