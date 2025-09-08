Facebook Instagram
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas

IOL
Ontem às 14:55
Muita gente deixou de usar a clássica tesoura de unhas e passou a recorrer ao corta-unhas. No entanto, poucos sabem que essa não é a melhor ferramenta para usar.

O podólogo Manuel Vidal, conhecido no TikTok como @podomanu, explica que o tradicional corta-unhas pode trazer mais problemas do que benefícios.

Segundo o especialista, a escolha da ferramenta certa é essencial para evitar dores, infeções e até problemas posturais. Para manter os pés saudáveis, Manuel Vidal recomenda 5 dicas simples, evitando produtos caros ou desnecessários.

Entre os principais conselhos do podólogo estão:

  • Usar um bom creme hidratante para os calcanhares;
  • Aplicar a pedra-pomes com cuidado após o duche;
  • Cortar as unhas com um alicate que permita um corte recto ou curvado conforme a anatomia das unhas;
  • Limar cuidadosamente as bordas com uma lima de cartão ou metal. 

O especialista reforça ainda a importância de incluir estes hábitos na rotina diária, lembrando que unhas mal cortadas podem originar unhas encravadas, inflamações e desconfortos.

