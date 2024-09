Todos devíamos fazer isto antes de descarregar o autoclismo. Mas poucos aprendemos este hábito fundamental

A questão de deixar ambas as tampas para baixo após a utilização da sanita é um dos grandes desafios sociais que parece não ser compreendido por todas as pessoas da mesma forma. No entanto, não há dúvidas de que quem não as coloca para baixo, está a cometer um erro, além de uma falta de consideração para com os utilizadores seguintes do espaço.

Contudo, há outro dilema relacionado com a casa de banho a ser discutido, relacionado com o autoclismo. A questão que se coloca é: devo baixar as duas tampas do autoclismo antes de puxar a descarga? Alguns podem achar que não é necessário, outros dirão que se está a cometer um sacrilégio que acabará por originar uma nova variante de covid, mas qual é a realidade?

Evan Floyd, investigador em saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, esclarece ao site Inverse, que um gesto simples, como baixar a tampa antes de puxar o autoclismo, pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções causadas por vírus ou bactérias. No entanto, o especialista em saúde também destaca que “não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita.”

Outro aspeto a considerar, conforme salientado por Evan Floyd através do site Inverse, é a importância de distinguir entre os diferentes tipos de sanitas. Ou seja, a sanita de uma casa, utilizada apenas por um número limitado de membros da família, não é comparável à sanita de um espaço público, que é usado por umas várias pessoas.

Na verdade, ao puxar o autoclismo, é libertado um jato de água que provoca dois efeitos na sua fragmentação: pode causar salpicos devido à força do movimento da água, mas também se desintegra em minúsculas partículas que agem como um spray. Estas últimas são particularmente perigosas, pois podem espalhar-se pelo ar da casa de banho e, ao serem inaladas, representar um risco de infeção.

Baixar a tampa do autoclismo antes de puxar a descarga é uma prática simples que, embora exija pouco esforço, pode contribuir significativamente para a melhoria da higiene do ambiente. Esta pequena precaução ajuda a reduzir a dispersão de partículas no ar, promovendo um espaço mais limpo e saudável para todos os membros da casa. Considerando os benefícios associados a esta ação mínima, é uma recomendação que vale a pena adotar no dia a dia.