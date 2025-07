Palavra de dermatologista: como lavar a cara de forma mais higiénica

Muitos não o fazem, mas lavar a cara é um passo essencial em qualquer rotina de cuidados com a pele. No entanto, é preciso fazê-lo de forma correta para evitar bactérias e irritações. A dermatologista Hannah Kopelman, da DermOnDemand, explicou à revista Glam qual é o método mais higiénico e eficaz para manter a pele limpa e saudável.

Segundo a especialista, o mais importante é começar com as mãos bem lavadas. As mãos são a melhor “ferramenta” para lavar o rosto, já que são suaves e evitam a fricção excessiva que alguns panos podem causar, principalmente em peles sensíveis ou com tendência acneica.

Mas se prefere usar um pano, há uma alternativa mais segura: os panos de microfibra. São mais suaves e eficazes a remover maquilhagem e resíduos de produto, desde que sejam limpos e secos. “Use um pano novo sempre que lavar o rosto. Os panos húmidos acumulam bactérias”, alerta a médica.

Outro erro comum é o uso de sabão em barra e aqui o aviso é claro: evite-o. Embora práticos, estes sabonetes tendem a ser demasiado agressivos e secam a pele. A alternativa recomendada são os géis de limpeza, que são mais suaves e higiénicos.

Duas lavagens por dia são suficientes, de manhã e à noite. Mais do que isso pode comprometer a barreira natural da pele e causar irritação.