Afinal, com que frequência deve lavar os sutiãs? Especialistas explicam de uma vez

Muitas mulheres têm a mesma questão: devemos lavar os sutiãs todos os dias? Pode parecer sinal de boa higiene, mas lavar os sutiãs com demasiada frequência é, afinal, um erro comum que pode estar a reduzir a durabilidade das peças. Especialistas alertam que estas peças de roupa íntima não precisam (nem devem) ir para a máquina após cada utilização.

Em declarações ao site Real Simple, Ra’el Cohen, diretora criativa da marca de lingerie Third Love, explica: “Não precisa de lavar o sutiã sempre que o usa, a menos que esteja particularmente suado ou manchado. Lavar demais pode enfraquecer os tecidos delicados e os elásticos.”

A verdade é que, ao serem lavados repetidamente, sobretudo na máquina, os sutiãs perdem elasticidade, forma e suporte. O ideal, segundo os especialistas, é lavá-los à mão e apenas após duas a três utilizações.

No verão ou em dias de maior transpiração, o dermatologista Nazarian recomenda uma lavagem mais frequente, após uma ou duas utilizações, para evitar o acúmulo de suor, óleos e bactérias na zona em contacto com a pele.

Os especialistas também aconselham a alternar os sutiãs ao longo da semana para permitir que o elástico recupere, e a evitar dobrá-los ou guardá-los com as copas encaixadas, o que pode deformar a peça.

Se preferir lavar à máquina, utilize um saco de malha próprio para lingerie, feche os ganchos e escolha um ciclo suave com água fria. E nunca use amaciador — pode comprometer a elasticidade.