Hipertensão: este é o alimento que se deve comer diariamente para reduzir a pressão arterial

A hipertensão, doença crónica que em Portugal tem uma prevalência na população de 42,6%, pode ser controlada com alterações na dieta e há um alimento que pode fazer toda a diferença. De acordo com as últimas recomendações do Programa Nacional de Nutrição-Saúde (PNNS) francês, consumir diariamente uma porção de frutos secos protege o sistema cardiovascular e ajuda a reduzir a pressão arterial, como escreve o site francês Pleine Vie.

As amêndoas, os pistácios e as castanhas são particularmente recomendadas pelas suas propriedades benéficas sobre a pressão arterial, graças à sua quantidade de potássio, magnésio e ácidos gordos insaturados.

Consumir um punhado destes frutos secos todos os dias pode mesmo ajudar a controlar a hipertensão. Deve ter em atenção que estes frutos são muito ricos em calorias, por isso são particularmente populares entre os atletas, mas têm muitas qualidades nutricionais.

Estes frutos secos são ricos em ácidos gordos insaturados e têm uma ação protetora do sistema cardiovascular e promovem o bom funcionamento dos sistemas nervoso e imunológico. Têm também baixo teor de ácidos gordos saturados que, em excesso, prejudicam o coração e as artérias, como explica a La Fondation pour la Recherche Médicale.

Além disso, os frutos secos são também uma excelente fonte de minerais: as amêndoas, por exemplo, são ricas em cálcio e podem ser uma alternativa aos laticínios. O mesmo se passa com os pistácios, que também contêm potássio, o que ajuda a combater a hipertensão.

Por fim, os frutos secos são ricos em fibras, essenciais para o bom funcionamento do nosso sistema digestivo, da nossa microbiota intestinal e, consequentemente, do nosso sistema imunitário.

Para aproveitar ao máximo os benefícios dos frutos secos, é fundamental comê-los inteiros (com a casca castanha que os cobre) e, sobretudo, sem serem salgados ou doces.