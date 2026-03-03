Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Lifestyle

Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional

Há um novo padrão de namoros e casamentos a ganhar força
IOL
Hoje às 16:07
Casal
Casal
Foto: freepik
Investiu 15 mil euros para criar um negócio nas horas vagas. Hoje fatura mais de 80 mil por mês

Há um novo padrão silencioso a emergir no casamento. Se durante décadas se falou sobretudo de homogamia, isto é, a tendência para casarmos com alguém com o mesmo nível de escolaridade, hoje a realidade parece estar a mudar. Como escreve a revista The Atlantic, nos Estados Unidos é cada vez mais evidente o crescimento da hipogamia, ou seja, mulheres a casarem com homens menos escolarizados do que elas.

Num contexto em que menos pessoas namoram, casam ou têm filhos, alguns influenciadores começam a defender que faltam “bons partidos” para as mulheres modernas, mais qualificadas e independentes. Ao mesmo tempo, uma crescente “esfera masculina” culpa o avanço feminino pelas dificuldades sentidas por muitos homens.

Ainda assim, a própria The Atlantic sublinha que o aumento de casais hipogâmicos mostra outra realidade: apesar das diferenças, homens e mulheres continuam a fazer o que sempre fizeram: formam casal e encontram formas de fazer resultar a relação.

Mas o fenómeno levanta perguntas importantes. O que leva estas mulheres a escolher parceiros menos escolarizados? A socióloga Nadia Steiber, citada pela The Atlantic, alerta que não sabemos se estes casais são necessariamente mais progressistas. Aliás, homens com menos escolaridade tendem a ter visões mais tradicionais sobre papéis de género, o que pode indicar que as mulheres que os escolhem também não rejeitam, à partida, modelos mais convencionais.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Na realidade norte-americana, a conclusão é simples: não havendo homens licenciados suficientes, muitas acabam por casar com homens com menos estudos. E investigações em vários países apontam na mesma direção: a hipogamia parece ser menos uma revolução de preferências e mais uma resposta à disponibilidade real de parceiros.

RELACIONADOS
Investiu 15 mil euros para criar um negócio nas horas vagas. Hoje fatura mais de 80 mil por mês
Março traz uma viragem poderosa no zodíaco: há dois signos prestes a renascer
Depois dos 30 é muito importante que comece a fazer isto, alerta especialista
Jantar em frente ao mar por 10 euros: o paraíso europeu alternativo preços absurdos da Grécia ou Itália
Mais Vistos
00:02:07
Secret Story
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
tvi
00:01:51
Ruben Boa Nova "apanha o maior choque da vida dele"!
selfie
00:01:05
Secret Story
Inédito! João e Catarina sozinhos num frente a frente
tvi
00:04:32
Secret Story
Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva
tvi
Destaques IOL
Crédito pessoal
Situações do dia a dia em que um crédito pessoal pode ajudar
Hipogamia
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional
Novidades
A Vans e a Crocs tiveram um 'filho' e assim nasceu o novo calçado tendência
Roupa interior
Roupa interior acumula milhares de bactérias mesmo lavada. Especialistas explicam o que deve fazer
Mais Lidas
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Dois às 10
Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»
tvi
Cristiano Ronaldo
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
Petróleo
Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja
cnn
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Pedro
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens