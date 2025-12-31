"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois

Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui

Encontrar o amor pode acontecer a qualquer idade. É o caso de Dale Pitsenbarger e Mae Clemons, ambos com 78 anos, que se conheceram numa igreja em Ohio, Estados Unidos e, menos de quatro meses depois, disseram “sim” num casamento emocionante, provando que nunca é tarde para abrir o coração.

Segundo avança a revista People, o casal, que tinha perdido os respetivos cônjuges e abandonado a ideia de voltar a namorar, viu a sua vida mudar quando a sua inesperada história de amor começou no início deste ano. Decidiram celebrar o romance com uma cerimónia memorável com a presença de 115 convidados.

A fotógrafa do casamento, descreveu o dia como cheio de alegria e emoção: “Eles estavam radiantes do início ao fim. Muitas vezes pareciam jovens apaixonados, iluminando a sala quando se viam.”

A cerimónia combinou momentos emocionantes e divertidos, incluindo uma pequena brincadeira sobre o anel de Mae, e foi seguida por uma receção onde os convidados desfrutaram de lasanha clássica, frango com limão e ravióli recheado, finalizando com bolo de casamento e bolachas.

O casal recorda o primeiro encontro, a 6 de junho, como um momento mágico, e apenas um mês depois ficaram noivos. Mae soube de imediato que Dale era “o homem certo” pelo gesto romântico das flores, enquanto Dale não conseguia parar de pensar nela.

O seu conselho para todos é simples e inspirador: “Quando colocas Deus na equação, há verdadeiro amor depois dos 70. Não desistam. Os momentos espontâneos são os melhores.”