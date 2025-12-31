Facebook Instagram

"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois

Foi numa igreja que se conheceram e passado 4 meses começaram uma bonita história de amor
IOL
Há 3h e 33min
Casal
Casal
Foto: freepik
Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui

Encontrar o amor pode acontecer a qualquer idade. É o caso de Dale Pitsenbarger e Mae Clemons, ambos com 78 anos, que se conheceram numa igreja em Ohio, Estados Unidos e, menos de quatro meses depois, disseram “sim” num casamento emocionante, provando que nunca é tarde para abrir o coração.

Segundo avança a revista People, o casal, que tinha perdido os respetivos cônjuges e abandonado a ideia de voltar a namorar, viu a sua vida mudar quando a sua inesperada história de amor começou no início deste ano. Decidiram celebrar o romance com uma cerimónia memorável com a presença de 115 convidados.

A fotógrafa do casamento,  descreveu o dia como cheio de alegria e emoção: “Eles estavam radiantes do início ao fim. Muitas vezes pareciam jovens apaixonados, iluminando a sala quando se viam.”

A cerimónia combinou momentos emocionantes e divertidos, incluindo uma pequena brincadeira sobre o anel de Mae, e foi seguida por uma receção onde os convidados desfrutaram de lasanha clássica, frango com limão e ravióli recheado, finalizando com bolo de casamento e bolachas.

O casal recorda o primeiro encontro, a 6 de junho, como um momento mágico, e apenas um mês depois ficaram noivos. Mae soube de imediato que Dale era “o homem certo” pelo gesto romântico das flores, enquanto Dale não conseguia parar de pensar nela.

O seu conselho para todos é simples e inspirador: “Quando colocas Deus na equação, há verdadeiro amor depois dos 70. Não desistam. Os momentos espontâneos são os melhores.”

RELACIONADOS
Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui
"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores
Noivo cai e morre subitamente enquanto dançava com a esposa no casamento. Vídeo regista o momento chocante
Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?
"É uma falta de respeito": a partida deste homem à sua noiva no casamento está a indignar as redes sociais
Mais Vistos
00:08:45
Secret Story
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
tvi
00:02:22
Secret Story
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
tvi
00:02:21
Secret Story
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
tvi
00:04:29
Secret Story
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa
Dicas
Nódoas no sofá? Este produto da Mercadona faz milagres
Casamento
Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer
História de amor
"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois
Mais Lidas
Liga
Gil Vicente encaminha a venda de Pablo Felipe para o West Ham
maisfutebol
Famosos
Astrólogo Paulo Cardoso revela as previsões para 2026
selfie
Internacional
«Mourinho fez Cristiano Ronaldo chorar no balneário»
maisfutebol
Famosos
Ela nem sonha! Liliana sofre duro golpe fora de "Secret Story": "Infelizmente, a maldade corre nas veias"
selfie
Ruy de carvalho
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Ruy de Carvalho
Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator